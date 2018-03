Tη Δευτέρα 16 & Τρίτη 17 Απριλίου 2018, θα πραγματοποιηθεί το διήμερο σεμινάριο «Winning the mental game of sports» - μοναδικό, για τα Ελληνικά δεδομένα - από τον Jeremy Lazarus, παγκοσμίoυ βεληνεκούς εξιδικευμένου trainer στο NLP for sporting Excellence, με τη συμμετοχή της Ισιδώρας Καραδημητρίου, Νευροεπιστήμονα, Sales Mentor, και NLP Trainer.

Σε αυτό το εντατικό (βιωματικό & θεωρητικό) διήμερο σεμινάριο, οι συμμετέχοντες θα εντρυφήσουν στο σύστημα ΝLP (Nευρογλωσσικού προγραμματισμού) για τον αθλητισμό και θα μάθουν, μεταξύ άλλων:

Οι αθλητές κάθε αγωνίσματος: Πως να κατανοήσoυν τον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου τους, πως να έχουν τη «νοοτροπία για την αθλητική επιτυχία» και τις βασικές πεποιθήσεις ώστε να μπορούν να προπονηθούν και να αποδώσουν καλύτερα, πως να ορίσουν και να επιτύχουν τους στόχους τους, πως να κάνουν “νοητική πρόβα” ώστε να μπορούν να προετοιμάζονται για την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων (και έτσι να αισθάνονται σίγουροι).

Οι προπονητές, γυμναστές, mental coaches, αθλητίατροι: Πως να επικοινωνούν αποτελεσματικά και πως να επηρεάζουν δεξιότητες, πως να προπονήσουν τους αθλητές τους με τρόπο που να οξύνει την νοητική & σωματική τους λειτουργία, πως να εντοπίζουν τι πραγματικά παρακινεί εσωτερικά τους αθλητές και τα μέλη της ομάδας και πως να μετατρέπουν τις αντιδράσεις-αρνητικές συμπεριφορές σε όπλα αυτοπεποίθησης, συγκέντρωσης και επίτευξης θετικών αποτελεσμάτων.

Οι γονείς αθλητών: Πως να τα υποστηρίζουν ώστε να εξελιχθούν και να φτάσουν στην αθλητική αριστεία, πως να τα παρακινούν θετικά & αποτελεσματικά, πως να διαχειρίζονται σωστά τις απογοητεύσεις και τους τραυματισμούς τους.

Το σεμινάριο θα έλξει σημαντικούς ανθρώπους παγκοσμίως, θα προάγει την εξελιγμένη γνώση των Νευροεπιστημών στον τομέα του αθλητισμού στη χώρα μας, κάνοντάς τη πόλο έλξης εκπαιδευτικού τουρισμού, βοηθώντας έτσι σε μέγιστο βαθμό τoν Ελληνικό Αθλητισμό.

Το σεμινάριο Winning the mental game of Sports, θα πραγματοποιηθεί στον 7ο όροφο, Καραγιώργη Σερβίας 4. Για διευκρινήσεις σχετικά με το σεμινάριο καλέστε στο 211 0168031 ή στο info@reframe.gr

Κρατήσεις: http://bit.ly/2GbBndo

Εvent στο Facebook: http://bit.ly/2CH5hnw

Λίγα λόγια για τους instructors

O Jeremy Lazarus είναι πιστοποιημένος NLP Master Trainer, καθώς επίσης κι ένας Coach που υποστηρίζει επιχειρήσεις να επιτύχουν τα αποτελέσματα τους, έχοντας πείρα μεγαλύτερη των 20 ετών. Έχει την δική του εκπαιδευτική εταιρεία ΝLP, όπου διδάσκει στους ανθρώπους τη δύναμη του NLP. Το πελατολόγιο του αποτελείται απο Blue Chip εταιρείες, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, celebrities, διάσημους αθλητές, ποδοσφαιριστές της Premier League, καθώς επίσης την Εθνική Ομάδα Σκοποβολής της Μεγάλης Βρετανίας. Ο Jeremy Lazarus είναι ένας υψηλών προσόντων και μεγάλης εμπειρίας επαγγελματίας στον χώρο των επιχειρήσεων, του Coaching και του αθλητισμού.

Η Iσιδώρα Καραδημητρίου είναι Νeuroscientist, Sales Mentor, και NLP Trainer και συνεργάζεται με μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με τη δημιουργία της Re:Frame εισήγαγε στον χώρο της εκπαίδευσης μια φρέσκια και δυναμική πρόταση, βασισμένη στην επιστράτευση πρωτοποριακών, εκπαιδευτικών «εργαλείων» που αποκαλύπτουν τον πυρήνα των δυνατοτήτων του κάθε ατόμου, έχοντας σαν σύμμαχο την δύναμη του εγκεφάλου. Τις γνώσεις και την εμπειρία της μεταλαμπαδεύει όχι μόνο σε επιχειρήσεις, αλλά και σε ευπαθείς ομάδες, τις οποίες υποστηρίζει ώστε να επανενταχθούν στο επαγγελματικό περιβάλλον. Είναι κάτοχος MBA, είναι NLP Trainer και Neuromarketing Expert, μέλος του “Neuromarketing science & Business Association” και αυτή την εποχή εκπονεί την διδακτορική της διατριβή στο Πανεπιστήμιο του Βοlton.