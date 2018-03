Το Viber μπαίνει δυναμικά στο πεδίο των Mega-Group συνομιλιών με τα Viber Communities

Η πρώτη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων που παρουσιάζει τη νέα υπηρεσία εικονικού χώρου ομαδικής συνομιλίας με δυνατότητα συμμετοχής 1 δισεκατομμυρίου μελών. Το Viber παρουσιάζει για πρώτη φορά τα Viber Communities και εξοπλίζει τους διαχειριστές και τους συμμετέχοντες με ισχυρά εργαλεία διαχείρισης διαβαθμισμένων δυνατοτήτων.

Σαν Φρανσίσκο, 1 Μαρτίου, 2018 - Το Viber, μία από τις κορυφαίες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων παγκοσμίως, ανακοινώνει σήμερα την έναρξη των Viber Communities και γίνεται η πρώτη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων που προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός εικονικού χώρου ομαδικής συνομιλίας όπου έως και 1 δισεκατομμύριο χρήστες μπορούν να ανταλλάσσουν μηνύματα και περιεχόμενο κάθε μορφής. Σήμερα στην αγορά οι ομαδικές συνομιλίες περιορίζονται σε εκατοντάδες ή χιλιάδες μέλη, ωστόσο το Viber ξεπερνά κατά πολύ αυτό το όριο και δίνει στους χρήστες τη μοναδική δυνατότητα να συνδέονται σε παγκόσμιες κοινότητες τεράστιας κλίμακας που δεν έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν στον κλάδο εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων - έως και 1 δισεκατομμύριο χρήστες σε μία ομαδική συνομιλία.

Με ρόλους που έχουν διαβαθμισμένα προνόμια και ισχυρά εργαλεία, οι διαχειριστές των Communities έχουν ό,τι χρειάζονται για τη διαχείριση, τη συμμετοχή και την ανάπτυξη ενεργών ομάδων μεγάλης κλίμακας γύρω από κοινά ενδιαφέροντα, εμπειρίες, θέματα συζήτησης και πολλά άλλα – όλα μέσα στην οικεία διεπαφή χρήστη της υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων. Το Viber θα παρουσιάσει επίσης νέα χαρακτηριστικά δημιουργίας εσόδων που θα επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες των Communities να δημιουργoύν μοντέλα εσόδων στις κοινότητές τους καθώς θα τις αναπτύσσουν.

Τα νέα μέλη σε ένα Community έχουν πρόσβαση στο πλήρες ιστορικό της κοινότητας και μπορούν να συνεισφέρουν στη συνομιλία με όλα τα χαρακτηριστικά μηνυμάτων του Viber όπως GIF, αυτοκόλλητα, εικόνες, βίντεο και, φυσικά, απλό κείμενο. Διατηρώντας τη δέσμευση του Viber όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την ασφάλεια των χρηστών, στα Communities εμφανίζονται μόνο τα ονόματα των μελών, ενώ οι αριθμοί των τηλεφώνων τους δεν είναι ορατοί από τα άλλα μέλη.

Oι Superadmins ελέγχουν τους ρόλους των μελών του community – έχουν δηλαδή τη δυνατότητα να προσθέτουν μέλη και να τα αναβαθμίζουν σε admin ή superadmin, να απαγορεύουν τα σχόλια ή να μπλοκάρουν μέλη, να αποφασίζουν ποιοι μπορούν να συμμετέχουν σε συνομιλίες και ποιοι έχουν δικαίωμα να προσκαλούν νέα μέλη στην κοινότητα. Οι Superadmins μπορούν να αναπτύξουν περισσότερο ένα Community ενεργοποιώντας έναν σύνδεσμο κοινής χρήσης ή να αναιρέσουν αυτή τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή. Μπορούν επίσης να ενεργοποιήσουν τις δυνατότητες δημιουργίας εσόδων, σύμφωνα με την πολιτική και τον στόχο της κοινότητας και με την υποστήριξη του Viber.

Οι Superadmins μπορούν επίσης να αναθέτουν ρόλους admin σε άλλα μέλη για να συμβάλλουν στη διαχείρηση και την απρόσκοπτη ροή των συνομιλιών επιλέγοντας να διαγράψουν ένα ή όλα τα μηνύματα που έχουν αποσταλεί από οποιοδήποτε μέλος ή να «καρφιτσώνουν» μηνύματα για να καθοδηγούν τις συζητήσεις. Οι admins έχουν τη δυνατότητα να προσθέτουν ή να αφαιρούν μέλη όταν χρειάζεται.

Επιλεγμένοι συνεργάτες έχουν ήδη ενεργοποιήσει τα πρώτα Viber Communities. Η ποδοσφαιρική ομάδα Olympique de Marseille, δίνει στους φίλους της ομάδας μοναδικές ευκαιρίες να συνομιλήσουν με τα αστέρια και τη διοίκηση του συλλόγου. Η εταιρεία δημιουργίας και διανομής αθλητικού περιεχομένου, Minute Media, διαχειρίζεται Viber Communities προκειμένου να δίνει φωνή στους λάτρεις των σπορ. Το OverDrive, η υπηρεσία δανεισμού ψηφιακού περιεχομένου χρησιμοποιεί Viber Communities για τη διαχείριση των τοπικών συλλόγων των δημόσιων βιβλιοθηκών των ΗΠΑ.

"Το Viber ενώνει τους ανθρώπους, μέσα από προσωπικές σχέσεις, κοινά πάθη και ενδιαφέροντα", δήλωσε ο Djamel Agaoua, CEO της Viber. "Οι άνθρωποι πρέπει να είναι ελεύθεροι να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, ανεξάρτητα από τον τόπο στον οποίο βρίσκονται, γι 'αυτό ξεκινήσαμε τα Viber Communities. Για πρώτη φορά, ομάδες απεριορίστου μεγέθους μπορούν να σχηματίσουν «κοινότητες» γύρω από κοινά θέματα, ενώ οι διαχειριστές των κοινοτήτων αυτών έχουν όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να διαχειρίζονται την κοινότητα ομαλά και αποτελεσματικά. Τα νεά Viber Communities είναι μοναδικά όχι μόνο λόγω του απίθανου ορίου του 1 δισεκατομμυρίου μελών που έχουν, αλλά κι επειδή προσφέρουν στους ιδιοκτήτες μια άνευ προηγουμένου ευκαιρία να κερδίσουν χρήματα από τις κοινότητές τους ενισχύοντας περαιτέρω την αξία τους για τους ανθρώπους και τους οργανισμούς που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν πολύτιμες παγκόσμιες κοινότητες με αφοσιωμένα μέλη.

Σήμερα ξεκινά η σταδιακή ανάπτυξη των Viber Communities σε διεθνές επίπεδο.

Σχετικά με τη Rakuten Viber:

Στη Rakuten Viber συνδέουμε ανθρώπους. Δεν έχει σημασία ποιοι είναι ή πού βρίσκονται. Η παγκόσμια βάση χρηστών μας έχει πρόσβαση σε μια σειρά από λειτουργίες όπως συνομιλίες ένα-προς-ένα, βιντεοκλήσεις, ομαδικά μηνύματα και ενημερώσεις από τα αγαπημένα τους εμπορικά σήματα και διασημότητες. Διασφαλίζουμε στους χρήστες μας ένα ασφαλές και δωρεάν περιβάλλον για να μοιραστούν τα συναισθήματά τους.

Η Rakuten Viber είναι μέλος της Rakuten Inc., ηγέτη στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Είναι το επίσημο κανάλι επικοινωνίας της FC Barcelona και ο επίσημος συνεργάτης ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων και κλήσεων της Golden State Warriors.

Γίνετε μέλος στο Viber σήμερα και απολαύστε την καλύτερη εμπειρία επικοινωνίας στον κόσμο.

Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο media@viber.com

Viber Bursts Onto the Mega-Group Chat Scene with

Viber Communities, Allowing 1 Billion Member Voices to be Heard in a Single Conversation

The first messaging app to introduce a group chat with a 1 billion member capacity, Viber launches Viber Communities; equips admins with tiered and powerful management tools

San Francisco - March 1, 2018 - Viber, one of the world’s leading messaging apps is announcing today the launch of Viber Communities, becoming the first messaging app to offer a chat space where up to 1 billion users can exchange messages and all form of content. Where the market currently limits group chats to hundreds or thousands of users, Viber is pushing the limit and giving users a unique opportunity to connect global audiences on a massive scale never seen before in the messaging app industry - up to 1 billion users in a single group chat.

With tiered management roles and powerful moderation tools, Community admins now have the perfect product for managing, engaging, and growing large-scale, active groups around interests, experiences, causes and more — all on the familiar interface of their go-to messaging app. Viber will also introduce new monetization features that will enable Community owners to build revenue models upon their Communities as they grow them.

New Community members have access to the complete history of a Community and can contribute to the conversation with all of Viber’s messaging features—such as GIFs, stickers, pictures, video, and, of course, simple text. Maintaining Viber’s commitment to user privacy and security, only members’ names are displayed within the Community, with their phone numbers hidden from other members.

Superadmins control Community member roles—with the ability to add members and promote them to admin or superadmin status, ban or block members, decide whether or not they can participate in conversations, and if they can invite new members into the Community. Superadmins can grow the Community and make it publicly available by enabling a share link, or revoke the link at any time. They can also decide to activate monetization features, according to their policy and community objective, and Viber will facilitate and support revenue generation.

Superadmins can also assign admins responsibilities to support them in moderating conversations with the option to delete one or all messages sent by any member, and by pinning messages to guide discussions. Admins have the ability to add or remove members when needed.

Select partners already have their Viber Communities up and running. French football club, Olympique de Marseille, engages fans with exclusive opportunities to chat with the club’s stars and management. Sports content creation and distribution company, Minute Media, runs Viber Communities to deliver on their promise to give sports fans a voice. Digital content-lending service OverDrive leverages Viber Communities to manage local book clubs run by public libraries across the U.S.

“Viber is all about bringing people together, through personal connections and common passions and interests,” said Djamel Agaoua, CEO of Viber. “People should be free to communicate and engage with one another no matter where they are in the world, which is why we have launched Viber Communities. For the first time ever, groups of unlimited sizes can form communities around shared topics with powerful features to equip admins with the capability to manage their community smoothly and effectively. Our community feature is not only unique because of its 1 billion user size limit, but also because it offers community owners an unprecedented opportunity to monetize their communities, further enhancing the value to people and organizations interested in creating valuable and engaged communities across the globe.

Today marks the beginning of the gradual rollout to users globally.

About Rakuten Viber:

At Rakuten Viber, we connect people. No matter who they are, or where they are from. Our global user base has access to a range of features like one-on-one chats, video calls, group messaging, and updates and discussions with their favorite brands and celebrities. We ensure our users have a secure and free environment to share their emotions.

Rakuten Viber is part of Rakuten Inc., a world leader in e-commerce and financial services. It is the official communication channel of FC Barcelona, and the official instant messaging and calling app partner of the Golden State Warriors.

Join Viber today and enjoy the world’s best communication experience.

For further inquiries, contact us at media@viber.com