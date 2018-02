Η Ελληνοαραβική Ακαδημία Εμπορ. Ναυτικού στην Τελετή Αποφ. της 88ης σειράς της Αραβικής Ακαδημίας

Σπουδαστές της Ελληνοαραβικής Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (HAMA) συμμετείχαν στην Τελετή Αποφοίτησης της 88ης σειράς των τμημάτων Navigation και Marine Engineering Technology του College of Maritime Transport and Technology, της Αραβικής Ακαδημίας Επιστημών Τεχνολογίας και Θαλάσσιων Μεταφορών (Arab Academy for Science Technology and Maritime Transport - AASTMT), που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, στις 26 Ιανουαρίου 2018.

Ο Πρόεδρος της AASTMT Dr. Ismail Abdel Ghafar καλωσόρισε θερμά τον επίσημο προσκεκλημένο της εκδήλωσης, τον Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) κ. Kitack Lim και τους υπόλοιπους εκπροσώπους του ΙΜΟ, τα διακεκριμένα μέλη του διπλωματικού σώματος και επίσημους επισκέπτες από διάφορες χώρες, καθώς και τους φοιτητές, τις οικογένειές τους, τους καθηγητές και το προσωπικό της AASTMT.

Κατά τη διάρκεια της τελετής αποφοίτησης, οι φοιτητές της AASTMT ύψωσαν υπερήφανα τις σημαίες των 22 Αραβικών χωρών, ενώ οι σπουδαστές της HAMA ύψωσαν την ελληνική μαζί με την ευρωπαϊκή σημαία.

Οι απόφοιτοι της 88ης σειράς αντιπροσώπευαν τέσσερις εθνικότητες - την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία, το Σουδάν και τη Λιβύη - και η παρέλασή τους καθώς και οι αθλητικές επιδείξεις αποτέλεσαν ένα εξαιρετικό θέαμα για τους πολυπληθείς προσκεκλημένους.

Την HAMA εκπροσώπησαν στην εκδήλωση ο Πρόεδρος του Αραβο Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Ανάπτυξης, κ. Χάρης Γερονικόλας, η Διευθύντρια του Ακαδημαϊκού Προγράμματος κ. Αργυρώ Μανώλη και ο Αντιπρόεδρος του Αραβο- Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Ανάπτυξης κ. Magdi El Halawani, ενώ παρευρέθηκε και ο δημοσιογράφος ναυτιλιακού ρεπορτάζ κ. Μηνάς Τσαμόπουλος.

Ο Πρόεδρος της ΑΑSTMT Dr.Ismail Abdel Ghafar σε συνεργασία με τους καθηγητές και τους υπαλλήλους της AASTMT προσέφερε στους διακεκριμένους επισκέπτες περιοδεία στον χώρο της Ακαδημίας στην Αλεξάνδρεια, η οποία περιελάμβανε επισκέψεις στο Πλανητάριο, το Ολοκληρωμένο Σύστημα Προσομοιωτών, το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Ασφάλειας, το Κέντρο Θαλάσσιων Προσομοιωτών και τα εργαστήρια της Ακαδημίας.