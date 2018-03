EVIOL, ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΜΑΣ!

Η ελληνική Φαρμακευτική Βιομηχανία GAP παρουσίασε επίσημα τη νέα επικοινωνιακή εκστρατεία της για τη σειρά Συμπληρωμάτων Διατροφής EVIOL, σε μια ξεχωριστή εκδήλωση, παρουσία εκπροσώπων της Εταιρείας και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

Οι παρευρισκόμενοι, σε μια βραδιά με εορταστικό χαρακτήρα, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη νέα τηλεοπτική ταινία της εταιρείας διάρκειας 50’’, με τίτλο ‘’Συνέχισε’’ και κεντρικό θέμα τις αξίες και τους τρόπους με τους οποίους η σειρά Συμπληρωμάτων Διατροφής EVIOL είναι στη φύση μας!

Οι καλεσμένοι ενημερώθηκαν από τον Κο Αλέξη Ζορμπά, Διευθυντή Επικοινωνίας GAP S.A., για τις νέες δράσεις της Εταιρείας και της σειράς Συμπληρωμάτων Διατροφής EVIOL, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους συνεχίζει να στηρίζει τους καταναλωτές καθημερινά, συμπληρώνοντας τις διαφορετικές τους ανάγκες, στο πλαίσιο πάντα ενός ισορροπημένου τρόπου ζωής.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο κος Ζορμπάς ανέφερε σχετικά: ‘’Σε μία «υπεύθυνη αγορά συμπληρωμάτων διατροφής», η σειρά συμπληρωμάτων διατροφής EVIOL είναι νομοτελειακό να πρωταγωνιστήσει και να αποτελέσει τον ηγέτη. Γιατί πρώτα από όλα έχει από το 1978, που κυκλοφόρησε η EVIOL Βιταμίνη Ε, χτίσει μία σταθερή σχέση με το καταναλωτικό κοινό και ιδιαίτερα τις γυναίκες. Γιατί ήδη διαθέτει ηγετικά μερίδια στην αγορά, ιδίως σε ότι αφορά την Βιταμίνη Ε και το σύμπλεγμα βιταμινών Β. Γιατί έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της ιατρικής κοινότητας και των φαρμακοποιών και γιατί το μήνυμα που θα εκπέμψουμε με την εκστρατεία μας είναι μήνυμα αξιών.’’

Από το 1949, η Φαρμακευτική Βιομηχανία GAP A.E. αποτελεί μία από τις πρώτες ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες με ισχυρή παρουσία στην εγχώρια αλλά και τις διεθνείς αγορές. Το 1978, παρουσίασε τη σειρά βιταμινών EVIOL, με την αποκλειστική τεχνολογία μαλακών καψουλών. Η σειρά αυτή διακρίνεται τόσο για την ελληνικότητά της, όσο και για την υψηλή ποιότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά της. Σήμερα, η GAP αναπτύσσει τη σειρά Συμπληρωμάτων Διατροφής EVIOL, η οποία παρασκευάζεται στην Ελλάδα με όλες τις επιστημονικές εγγυήσεις που εξασφαλίζουν οι συνθήκες παραγωγής ενός φαρμακευτικού προϊόντος.

Με τη νέα της εκστρατεία, η σειρά Συμπληρωμάτων Διατροφής EVIOL, έχει ως στόχο να αναδείξει συνολικά τα συμπληρώματα διατροφής, ως ένα αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης ζωής. Μιας ζωής με ρυθμούς έντονους και απαιτητικούς, στους οποίους όλοι και όλες χρειαζόμαστε ενίσχυση για να ανταπεξέλθουμε. Η GAP, θέτοντας στην υπηρεσία του καταναλωτή την καινοτομία και την υψηλή τεχνογνωσία της, καθώς και την πολυετή της παράδοση και πείρα στον τομέα της υγείας, βοηθά τον καθένα και την καθεμία να κυνηγήσει στόχους, να ανταποκριθεί στις δυσκολίες της καθημερινότητας και να απολαύσει τη ζωή με υγεία, αρμονία και φυσική ισορροπία. Γιατί είναι στη φύση μας να αναζητάμε μια πιο ανθρώπινη ζωή.

Η προϊοντική γκάμα της σειράς Συμπληρωμάτων Διατροφής EVIOL διαθέτει συμπληρώματα που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες, για διαφορετικούς ανθρώπους. Δύο από τα πλέον αγαπημένα συμπληρώματα αυτής της γκάμας είναι οι Πολυβιταμίνες EVIOL MultiVitamin Energy Plus και η EVIOL Echinacea & Vitamin C που αντίστοιχα, ενισχύουν τόσο τον οργανισμό συνολικά προσφέροντας τόνωση και ενέργεια, όσο και την άμυνά του ειδικά, χαρίζοντας προστασία από το κρύο.

Η γκάμα της σειράς Συμπληρωμάτων Διατροφής EVIOL περιλαμβάνει τα προϊόντα:

EVIOL MultiVitamin Energy Plus

EVIOL MultiVitamin

EVIOL Echinacea & Vitamin C

EVIOL B – Complex

EVIOL Brain Function

EVIOL Omega – 3

EVIOL Sleep Well

Λίγα Λόγια για τις Πολυβιταμίνες EVIOL MultiVitamin Energy Plus

Το EVIOL Multivitamin Energy Plus σου δίνει την ενέργεια και τόνωση που χρειάζεσαι, plus… ακόμα περισσότερη ενέργεια και τόνωση!

Πρόκειται για ένα ενισχυμένο συνδυασμό υψηλής περιεκτικότητας βιταμινών, μετάλλων και ιχνοστοιχείων απαραίτητων για την παραγωγή & απελευθέρωση ενέργειας στον οργανισμό, μαζί με επιπλέον θρεπτικά ενεργά συστατικά. Το EVIOL MultiVitamin Energy Plus συμβάλλει στην παραγωγή ενέργειας, στη μείωση της κόπωσης και της κούρασης, στη νοητική επίδοση, στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών, στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των οστών, δοντιών, μαλλιών, νυχιών και του δέρματος.

Λίγα Λόγια για τo EVIOL Echinacea & Vitamin C

Ιδανικό συμπλήρωμα διατροφής για το χειμώνα, η EVIOL Echinacea & Vitamin C προσφέρει διπλή προστασία και τόνωση της άμυνας του οργανισμού. Αποτελεί ιδανικό συνδυασμό Echinacea purpurea & Βιταμίνης C για την πρόληψη και αντιμετώπιση των «επιθέσεων» του χειμώνα. Το EVIOL Echinacea & Vitamin C είναι ο τέλειος σύμμαχος για την ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού και τη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Μέσα από την ποικιλία και την πρωτοπόρα σύνθεσή τους, η σειρά Συμπληρωμάτων Διατροφής EVIOL που σχεδιάζεται και παράγεται στην Ελλάδα, θα συνεχίσει να στηρίζει μια ανθρώπινη καθημερινότητα για όλους, με ενέργεια, αρμονία, δημιουργικότητα, ομορφιά και προστασία. Γιατί αυτές οι αξίες είναι στη φύση μας!

Περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες στο νέο site της σειράς Συμπληρωμάτων Διατροφής EVIOL www.eviol.gr