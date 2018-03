Στην Αθήνα για σεμινάριο ο πραγματικός «Λύκος της Wall Street»

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ

O JORDAN BELFORT

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Γεννήθηκε στις 9 Ιουλίου το 1962, στο Queens της Νέας Υόρκης. Είχε φυσικό ταλέντο στις πωλήσεις από νεαρή ηλικία και άρχισε να εργάζεται στη Γουόλ Στριτ από το 1987. Σε ηλικία τριάντα ετών έστησε τη δική του επενδυτική εταιρεία, ενω αργότερα δημιούργησε την εταιρεία «Straight Line System». Σήμερα ο Τζόρνταν Μπέλφορτ ζει στο Λος Άντζελες.

O Belfort είναι συγγραφέας δύο best seller βιβλίων με τα απομνημονεύματα του που έχουν τίτλο «The Wolf of Wall Street» και «Catching the Wolf of Wall Street» και έχουν μεταφραστεί σε 18 γλώσσες ενώ έχουν εκδοθεί σε πάνω από 40 χώρες.