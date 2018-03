To Xbox Arena Festival powered by Public έρχεται στις 18 & 19 Μαρτίου!

Το Xbox Arena Festival, το μεγαλύτερο gaming event στην Ελλάδα επιστρέφει…ακόμα ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ!!!

Η Microsoft Ελλάς ετοιμάζει για μια ακόμα φορά το μεγαλύτερο gaming event της χώρας! Το Σαββατοκύριακο 18 & 19 Μαρτίου, από τις 12:00 έως τις 21:00 διοργανώνει στο Gazi Music Hall το απόλυτο gaming event (δείτε εδώ το teaser).

Πέρυσι αποδείχθηκε πως μία ημέρα δεν ήταν αρκετή για τους περισσότερους από τους 2.000 παθιασμένους gamers που έδωσαν το βροντερό παρόν. Φέτος το Xbox One S, προετοιμάζεται να υποδεχθεί περισσότερους από 5.000 gamers στο πιο τρελό gaming weekend ever!

Στην αρένα με τα Xbox θα είναι η Ελεονώρα Μελέτη, όπως δεν την έχετε ξαναδεί ποτέ, με πολλές εκπλήξεις για τους τυχερούς που θα δηλώσουν συμμετοχή και θα βρεθούν στο Xbox Arena Festival.

Δηλώστε συμμετοχή στο www.xboxarena.gr και απολαύστε τους κορυφαίους τίτλους Xbox σε μία από τις 100 κονσόλες Xbox One S, τα 20 gaming PCs και τα 120 Samsung Curved Gaming Monitors, που θα σας περιμένουν στο χώρο. 1200 τολμηροί gamers θα μπορούν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σε συναρπαστικά τουρνουά αγαπημένων παιχνιδιών, όπως τα Halo 5, Gears of War 4, FIFA 17, NBA 2K17, Call of Duty Infinite War και πολλά ακόμη, διεκδικώντας φανταστικά έπαθλα και μια θέση στην τελετή βράβευσης των φιναλίστ, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 19:00!

Δεν χρειάζεται να κρατάς χειριστήριο ή πληκτρολόγιο για να διασκεδάσεις, αφού σε περιμένουν ξέφρενα side events και διαγωνισμοί cosplay γεμάτοι φαντασία, με τα φτερά του Red Bull.

Παρέα με τη Vans, που είναι άμεσα συνδεδεμένη με τα action sports, έλα να δοκιμάσεις τις δυνατότητές σου στο skate και το hip hop και ταυτόχρονα να δείξεις τη δημιουργικότητά σου και το "Off The Wall” πνεύμα σου.

Όλοι οι τυχεροί που θα βρεθούν στο Gazi Music Hall θα ζήσουν ανεπανάληπτες VR εμπειρίες, αλλά και θα παρακολουθήσουν παρουσιάσεις νέων προϊόντων, ξεχωριστά happenings με γνωστούς Minecraft YouTubers, συναρπαστικές time trial «κούρσες» Forza Horizon, δυνατές αναμετρήσεις κορυφαίων παικτών σε μοναδικά show matches και πολλές ακόμα εκπλήξεις.

Ο Γιώργος Βαζαίος, Xbox Category Manager της Microsoft για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα σχολίασε: «Περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία το Xbox Arena Festival vol.2 powered by Public, καθώς πρόκειται για μια σπουδαία ευκαιρία για τους fans του Xbox και όλους όσους αγαπούν και εμπνέονται από το gaming, να βρεθούν και να διασκεδάσουν σε ένα ανεπανάληπτο gaming weekend. Πέρυσι το Xbox Arena Festival υποδέχτηκε πάνω από 2.000 επισκέπτες. Φέτος, αναμένονται περισσότεροι από διπλάσιοι! Αυτό μας δείχνει ότι η κοινότητα των πιστών του Xbox και ευρύτερα των gamers, ολοένα και μεγαλώνει, δίνοντας μας την έμπνευση και το κίνητρο να συνεχίσουμε να προσφέρουμε αξέχαστες εμπειρίες, μέσα από πρωτοβουλίες σαν αυτή. Θα ήθελα, τέλος, να ευχαριστήσω θερμά τους χορηγούς μας, για την ιδιαιτέρως σημαντική υποστήριξη και πίστη τους στη διοργάνωση».

Ο Αλέξανδρος Δρόσος, Commercial Manager – Music, Movies & Gaming των Public δήλωσε σχετικά: «Το Xbox Arena Festival είναι αδιαμφισβήτητα ένα από τα πιο συναρπαστικά gaming events και τα Public δεν θα μπορούσαν να λείπουν από αυτήν τη σημαντική διοργάνωση! Ως ο Νο 1 προορισμός για gaming, τα Public υποδέχονται κάθε χρόνο χιλιάδες gamers, προσφέροντάς τους πέρα από τη μεγαλύτερη γκάμα gaming τίτλων, μοναδικές προσφορές και υπηρεσίες, όπως το Used Gaming αλλά και gaming events που δεν θα βρουν πουθενά αλλού. Είμαστε λοιπόν ιδιαίτερα χαρούμενοι που συμπράττουμε με τη Microsoft για αυτή την ανεπανάληπτη gaming εμπειρία, η οποία αναμένεται να ενθουσιάσει τους φανατικούς gamers και όχι μόνο!»

Αν θέλετε κι εσείς να εξασφαλίσετε μια θέση είτε ως επισκέπτης είτε ως συμμετέχοντας στα τουρνουά, δηλώστε τώρα συμμετοχή στο www.xboxarena.gr και ετοιμαστείτε για δύο ημέρες με ατελείωτο gaming και αξέχαστες εμπειρίες!

Facebook: https://www.facebook.com/XboxGR/videos/1399976036691029/

Site: www.xboxarena.gr

#XboxArena

#JumpAhead