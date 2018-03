Το πρόγραμμα του Messinia Pro-Am!

Η Τρίτη 21 Φεβρουαρίου έχει οριστεί ως η πρώτη επίσημη ημέρα προπόνησης για κάθε ομάδα και οι συμμετέχοντες αθλητές θα έχουν μια ευκαιρία να αθληθούν στα δύο βραβευμένα γήπεδα γκολφ της Costa Navarino. Το τουρνουά ξεκινάει την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου με τον πρώτο γύρο να διεξάγεται στο The Dunes Course. Ο δεύτερος γύρος θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου στο The Bay Course. Ο τρίτος και τελευταίος αγωνιστικός γύρος θα διεξαχθεί την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου στο The Dunes Course, ενώ με το κλείσιμο της ημέρας θα πραγματοποιηθούν οι απονομές των νικητών του τουρνουά. Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα του Messinia Pro-Am 2017.

Το Messinia Pro-Am στοχεύει στην ανάδειξη του γκολφικού τουρισμού της Ελλάδας και oι σπουδαίοι χορηγοί που θα ενισχύσουν με την παρουσία τους τον σκοπό είναι ο επίσημος αερομεταφορέας της διοργάνωσης AEGEAN, μέλος της παγκόσμιας αεροπορικής συμμαχίας, STAR ALLIANCE και η μεγαλύτερη αμιγώς ελληνική εταιρεία αναψυκτικών και χυμών Λουξ, που θα υποστηρίξει ως επίσημος χορηγός το τουρνουά. Ως επίσημοι χορηγοί θα υποστηρίξουν επίσης, το τουρνουά οι Vodafone, Ποσειδωνία, MyTransfer και CU BOX.

Η εταιρεία J.VOURAKIS SONS EE θα φιλοτεχνήσει ως επίσημος υποστηρικτής τα έπαθλα ενώ αντίστοιχα επίσημοι υποστηρικτές του τουρνουά θα είναι το ποτό METAXA και οι εταιρείες Kyvernitis Travel και ΤοmTom Sports.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η συμβολή των αρωγών του τουρνουά οι οποίοι με τις παροχές τους συμβάλουν στην ομαλή διεξαγωγή του. Συγκεκριμένα το Messinia Pro-Am θα υποστηρίξουν ως Αρωγοί η εταιρεία Kalamata Papadimitriou, τα brands των ποτών Stolichnaya και Fever-Tree, η εταιρεία Predaris με το brand Cu Wrap, καθώς και η εταιρεία Δημιουργίες.

Tο 1ο Messinia Pro Am, θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα των PGAs of Europe της PGA of Greece, της Eλληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ και της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας της Ελλάδας (ΕΘΝ.Ο.Α.)

Website: messiniaproam.costanavarino.com

Hashtag: #messiniaproam