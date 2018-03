Τα ντέρμπι Μίλαν-Ίντερ & Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Άρσεναλ αποκλειστικά στην COSMOTE TV

Τα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου επανέρχονται στο πρόγραμμα, με την Λειψία του Κυριάκου Παπαδόπουλου να πηγαίνει στο Λεβερκούζεν (18/11, 21.30, COSMOTE SPORT 1HD), και την Μπάγερν να βρίσκεται αντιμέτωπη με την παρέα του Σωκράτη Παπασταθόπουλου, στο Ντόρτμουντ (19/11, 19.30, COSMOTE SPORT 3HD). Στην Ιταλία, έρχεται το ντέρμπι della Madonnina, Μίλαν-Ίντερ την Κυριακή 20/11 (21.45, COSMOTE SPORT 1HD).

Στο ΝΒΑ, οι πρωταθλητές Ουόριορς ταξιδεύουν στην Βοστώνη το Σάββατο 19/11 (03.00, COSMOTE SPORT 4HD) και την Κυριακή 20/11 συναντούν τους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο (03.30, COSMOTE SPORT 4HD). Αποκλειστικά στο πρόγραμμα των καναλιών COSMOTE SPORT ανήκει και ο τελικός του Barclays ATP World Tour (Κυριακή 20/11, 20.00, COSMOTE SPORT 6HD).

Στο COSMOTE CINEMA 1HD, δεν χάνουμε σε Α’ προβολή το θρίλερ του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο Πορφυρός Λόφος στο Sunday Blockbuster (Κυριακή 20/11, 21.00) ή το θρίλερ μυστηρίου Καλύτερα Ο Διάβολος Που Ξέρεις με την υποψήφια για Όσκαρ Ρόζαμουντ Πάικ (Δευτέρα 21/11, 21.00, ζώνη Action). Στο COSMOTE CINEMA 2HD έρχεται η κωμωδία Άτακτος Παππούς με το ντουέτο Ρόμπερτ ντε Νίρο-Ζακ Έφρον (Σάββατο 19/11, 22.00), ενώ στο πλαίσιο του αφιερώματος σε βιογραφικές ταινίες γνωστών προσωπικοτήτων, βλέπουμε το The Real MVP: The Wanda Durant Story για την ζωή της Γουάντα Ντουράντ (Κασάντρα Φρίμαν), μητέρας του αστέρα του ΝΒΑ Κέβιν Ντουράντ (Τρίτη 22/11, 22.00).

Στο COSMOTE CINEMA 4HD ξεκινά ο 3ος κύκλος της βραβευμένης με 3 Χρυσές Σφαίρες σειράς The Affair (Δευτέρα 21/11, 22.00), ενώ πρεμιέρα κάνει το θρίλερ μυστηρίου The Enfield Haunting (Σάββατο 19/11, 22.00). Στο FOX, έρχονται η 12η σεζόν του Criminal Minds (Τρίτη 22/11, 21.50) και ο 5ος κύκλος του Elementary (Τετάρτη 23/11, 23.00) με τον Τζόνι Λι Μίλερ και την Λούσι Λιού.

Στην υπηρεσία COSMOTE CINEMA ON DEMAND, έρχεται το blockbuster Jason Bourne με τον Ματ Ντέιμον στον ομώνυμο ρόλο.

Ο Παπασταθόπουλος στο δρόμο των πρωταθλητών

Oι ομάδες που έχουν κατακτήσει τους επτά τελευταίους τίτλους στην Bundesliga και έχουν βρεθεί σε 8 τελικούς από το 2011, θα συναντηθούν αυτό το Σάββατο 19/11, στις 19.30, στο Signal Iduna Park. Η Ντόρτμουντ του Σωκράτη Παπασταθόπουλου συναντά την Μπάγερν Μονάχου, και ο απεσταλμένος του COSMOTE TV, Άλκης Τσαβδαράς, θα βρίσκεται στην Κοιλάδα του Ρουρ για να καλύψει την αναμέτρηση (COSMOTE SPORT 3HD). Από τις 18.30, στην εκπομπή “Στο Ρυθμό των Ντέρμπι” και παρακολουθήσουμε αποκλειστικά θέματα και δηλώσεις των πρωταγωνιστών.

Τα κανάλια COSMOTE SPORT στο Derbi madrileño

Οι δυο φιναλίστ του τελευταίου UEFA Champions League συναντώνται στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής στην La Liga Santander. Η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ρεάλ το Σάββατο 19/11, στις 21.45 (COSMOTE SPORT 2HD), με τον Τάσο Κολλίντζα να ταξιδεύει για την πρωτεύουσα της Ισπανίας, ώστε να καλύψει τη μεγάλη συνάντηση. Στις 21.00 θα γίνει η πρώτη live σύνδεση με το “Ciudad Deportiva Atlético de Madrid”, στην εκπομπή “Στο Ρυθμό των Ντέρμπι”

Μουρίνιο vs. Βενγκέρ... το σίκουελ

Tα κανάλια COSMOTE SPORT θα μας μεταφέρουν όλα όσα θα συμβούν στο Μάντσεστερ αυτή την εβδομάδα. Εκεί, όπου το Σάββατο 19/11 στις 14.30 (COSMOTE SPORT 1HD) η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα υποδεχθεί την Άρσεναλ & ο Αρσέν Βενγκέρ θα αντιμετωπίσει τον... αιώνιο εχθρό του, Ζοσέ Μουρίνιο, για τη 12η ημέρα της Premier League. O COSMOTE TV έχει ετοιμάσει ειδική εκπομπή “Στο Ρυθμό των Ντέρμπι” για το παιχνίδι (COSMOTE SPORT 1HD, 13.30), ώστε να ενημερωθούμε για τα δεδομένα (o Zλάταν Ιμπραχίμοβιτς θα απέχει, λόγω τιμωρίας), τις τακτικές και τις ενδεκάδες.

The Enfield Haunting

Το υποψήφιο για βραβείο BAFTA The Enfield Haunting (Σάββατο 19/11, 22.00, COSMOTE CINEMA 4HD) αποτελεί την τηλεοπτική μεταφορά του βιβλίου του Guy Lyon Playfair “This House is Haunted”, από τον σκηνοθέτη του The Killing, Kristoffer Nyhol. Η υπόθεση διαδραματίζεται στο Βόρειο Λονδίνο του 1977, όπου μια σειρά εξωπραγματικών γεγονότων λαμβάνει χώρα σε ένα φαινομενικά συνηθισμένο σπίτι στην περιοχή του Enfield. Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι: Τίμοθι Σπαλ, Τζούλιετ Στίβενσον, Μάθιου ΜακΦάντιεν, Ρόζι Καβαλιέρο και Έλενορ Γόρθινγκτον Κοξ.

Άτακτος Παππούς

O μοναδικός Ρόμπερτ ντε Νίρο πρωταγωνιστεί στην κωμωδία Άτακτος Παππούς (Dirty Grandpa) υποδυόμενος έναν ηλικιωμένο πολύ διαφορετικό απ’ ότι έχουμε συνηθίσει. Στον ρόλο του εγγονού βλέπουμε τον Ζακ Έφρον ο οποίος παρασύρεται από τον παππού του, σε ένα ξέφρενο ταξίδι στη Φλόριντα, με ασταμάτητα πάρτι και αλκοόλ. Η ταινία προβάλλεται το Σάββατο 19/11 στις 22.00, στο COSMOTE CINEMA 2HD.

Criminal Minds S12

Το Criminal Minds επιστρέφει με τον 12ο κύκλο ακολουθώντας την εκλεκτή ομάδα πρακτόρων του FBI, οι οποίοι αναλύουν τα πιο διεστραμμένα εγκληματικά μυαλά της χώρας, προβλέποντας τις επόμενες κινήσεις τους πριν χτυπήσουν ξανά. (Τρίτη 22/11, 21:50, FOX)

Πορφυρός Λόφος

Το θρίλερ Πορφυρός Λόφος (Crimson Peak) του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, έρχεται σε Α’ μετάδοση στο COSMOTE CINEMA 1HD. Η φιλόδοξη συγγραφέας Ίντιθ (Μία Γουασικόφσκα) ύστερα από μία οικογενειακή τραγωδία, καταφεύγει σε ένα σπίτι γεμάτο μυστήριο και γοητεύεται από τον «σκοτεινό» Τόμας Σαρπ, που υποδύεται ο Τομ Χίντλεστον (Κυριακή 20/11, 21.00).

Breakthrough

Στο στο Nat Geo HD παρακολουθούμε τη νέα σειρά Breakthrough, η οποία ακολουθεί ερευνητές που στοχεύουν στην εύρεση λύσης σε προβλήματα που μαστίζουν την ανθρωπότητα (Παρασκευή 18/11, 21.00).

Fashion Police: The 2016 American Music Awards

Μέσα από την εκπομπή Fashion Police μεταφερόμαστε στο red carpet των American Music Awards και βλέπουμε αφιέρωμα στις εντυπωσιακότερες και πιο εκκεντρικές εμφανίσεις των επωνύμων που έδωσαν το παρών στην τελετή απονομής (Τετάρτη 23/11, 22.00, Ε!HD).