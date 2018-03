Η COSMOTE TV αλλάζει την τηλεοπτική εμπειρία με προηγμένες, διαδραστικές υπηρεσίες

COSMOTE TV γίνεται, από σήμερα, η τηλεόραση του Ομίλου ΟΤΕ, στο πλαίσιο της στρατηγικής του Ομίλου για μία ενιαία εμπορική μάρκα σε όλα τα προϊόντα επικοινωνίας και ψυχαγωγίας, φέρνοντας έναν νέο κόσμο προηγμένων, διαδραστικών υπηρεσιών που αλλάζουν την τηλεοπτική μας εμπειρία.

Στον νέο κόσμο της COSMOTE TV, η προηγμένη τεχνολογικά hybrid υπηρεσία ενώνει τις δυνατότητες της δορυφορικής και της ευρυζωνικής (iptv) πλατφόρμας, προσφέροντας διαδραστικές οικιακές αλλά και on the go τηλεοπτικές υπηρεσίες σε όλους.

Έχοντας στη διάθεσή τους όλες τις εξελιγμένες υπηρεσίες της COSMOTE TV, οι συνδρομητές μπορούν να ορίζουν το που, πότε και από ποια συσκευή θα παρακολουθούν τα προγράμματα που τους ενδιαφέρουν και να διαμορφώνουν, σύμφωνα με το δικό τους προσωπικό προφίλ, την τηλεοπτική τους ψυχαγωγία:

• COSMOTE TV GO: για on the go τηλεοπτική εμπειρία, μέσω κινητού, τάμπλετ, PC ή λάπτοπ. Η υπηρεσία προσφέρει 33 κανάλια, μεταξύ των οποίων όλα τα COSMOTE SPORT, σε υψηλή ευκρίνεια.

• COSMOTE REPLAY TV: προσφέρει τη δυνατότητα οι συνδρομητές να ‘γυρίζουν’ τον χρόνο πίσω, μέχρι και 48 ώρες, για να παρακολουθήσουν προγράμματα που έχασαν και να ελέγχουν τη ροή του προγράμματος με λειτουργίες όπως rewind, fast forward, pause.

• COSMOTE Cinema on Demand: για την ενοικίαση νέων ταινιών από όλα τα στούντιο του Χόλυγουντ, αμέσως μετά την πρώτη τους προβολή στους κινηματογράφους.

• COSMOTE TV PLUS: προσφέρει on demand και χωρίς καμία χρέωση, μία πλούσια ταινιοθήκη με ταινίες και ξένες σειρές από τα κανάλια COSMOTE CINEMA, καθώς επίσης ντοκιμαντέρ και εκπομπές του COSMOTE HISTORY, όλα σε high definition, αμέσως μετά την προβολή τους στα κανάλια.

Η υπηρεσία είναι πλέον διαθέσιμη και μέσω του COSMOTE TV GO.

• PVR: για την εγγραφή προγραμμάτων σε ενσωματωμένο ή εξωτερικό σκληρό δίσκο. Μέσω του COSMOTE TV GO υπάρχει η δυνατότητα και απομακρυσμένης εγγραφής.

Επίσης, από σήμερα, οι συνδρομητές απολαμβάνουν τον νέο ‘αέρα’ & ταυτότητα των καναλιών και το ανανεωμένο μενού υπηρεσιών COSMOTE TV.

«Καλωσορίζουμε τους συνδρομητές μας στον ολοκληρωμένο κόσμο ψυχαγωγίας της COSMOTE TV. Στο νέο προηγμένο υβριδικό περιβάλλον της υπηρεσίας, τον πρώτο λόγο έχει ο συνδρομητής, που συνεχίζει να απολαμβάνει το πιο πλούσιο και ποιοτικό περιεχόμενο και ταυτόχρονα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει το πότε, πώς και που θα παρακολουθεί αυτό που τον ενδιαφέρει. Συνδέοντας τον αποκωδικοποιητή τους στο Internet, πλέον όλοι οι συνδρομητές μας μπορούν να απολαμβάνουν τις νέες διαδραστικές υπηρεσίες της COSMOTE TV», είπε σχετικά ο Διευθυντής της COSMOTE TV, Δημήτρης Μιχαλάκης.

Οι συνδρομητές μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά για το νέο hybrid κόσμο της COSMOTE TV στο cosmotetv.gr ή στο δίκτυο καταστημάτων COSMOTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

Στο επίσημο κανάλι της COSMOTE TV στο YouTube, υπάρχουν οδηγίες & συμβουλές για το πώς μπορεί κάποιος να γίνει hybrid & πώς να συνδέσει τον αποκωδικοποιητή του στο Internet για να έχει πρόσβαση στις διαδραστικές υπηρεσίες της COSMOTE TV.