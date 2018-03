Τα ματς των Εθνικών Ομάδων στα World Cup European Qualifiers έρχονται στον ΟΤΕ ΤV

Εκτός του ποδοσφαίρου, το ενδιαφέρον αυτή την εβδομάδα επικεντρώνεται στον προτελευταίο αγώνα του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1 στην Βραζιλία, την πρεμιέρα του Barclays ATP World Tour Finals, αλλά και τους αγώνες του ΝΒΑ, Μαϊάμι Χιτ-Σικάγο Μπουλς, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ-Κλίπερς, Καβαλίερς-Σάρλοτ Χόρνετς.

Στα κινηματογραφικά, ξεχωρίζει η πρεμιέρα του Star Trek Beyond στην υπηρεσία OTE Cinema On Demand, συνέχεια του θρυλικού franchise με τους Κρις Πάιν, Ζάκαρι Κουίντο και Ζόι Σαλντάνα. Στο OTE CINEMA 1HD, έρχονται το βραβευμένο στις Κάννες δράμα Δεσμοί Αίματος, το εξαιρετικό Θλιμμένη Τζάσμιν του Γούντι Άλεν, που χάρισε ένα ακόμα Όσκαρ στην Κέιτ Μπλάντσετ, το θρίλερ Σχέδιο Εγκλήματος με τους Τζον Τραβόλτα και Νταν Στίβενς (Downton Abbey). Στο OTE CINEMA 2HD, δεν χάνουμε το μουσικό δράμα Η Πτώση Ενός Θρύλου με την Ελ Φάνινγκ, το Αμερικανίδα Ρεπόρτερ με την Τίνα Φέι και την Μαργκό Ρόμπι και το βιογραφικό Toni Braxton: Unbreak my Heart αφιερωμένο στην τραγουδίστρια της R&B, Τόνι Μπράξτον.

H Ελλάδα μοιράζεται την κορυφή του 8ου ομίλου στα προκριματικά της Ευρώπης για το World Cup 2018 που διεξάγεται στη Ρωσία και αυτήν την εβδομάδα επιχειρεί να αφήσει πίσω της το Βέλγιο. Οι συνδρομητές των καναλιών OTE SPORT έχουν την ευκαιρία παρακολουθήσουν live και σε HD την προσπάθεια των διεθνών μας, εναντίον της Βοσνίας την Κυριακή 13/11, στις 21.45 (OTE SPORT 1HD). Η πρώτη σύνδεση με το “Γ. Καραϊσκάκης” θα γίνει στις 21.00, για όλο το ρεπορτάζ και τις συνθέσεις. Την ίδια ώρα (21.45) το Βέλγιο υποδέχεται την Εσθονία (OTE SPORT 2HD).

Επιπλέον, το τριήμερο από την Παρασκευή 10/11 έως και την Κυριακή 12/11 “μεταφερόμαστε” συνολικά σε 22 γήπεδα, για την 4η αγωνιστική των World Cup European Qualifiers. Στο πρόγραμμα της Παρασκευής 11/11, υπάρχει το ιστορικής σημασίας παιχνίδι της Αγγλίας με τη Σκωτία (21.45, ΟΤΕ SPORT 2HD), οι οποίες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ποδοσφαιρικό επίπεδο. Από τα ματς του Σαββάτου 12/11, ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει ο αγώνας της Κροατίας με την Ισλανδία, για την πρώτη θέση του 9ου ομίλου.

Oι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού «ταξιδεύουν» στη Βραζιλία για τον προτελευταίο αγώνα του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1. O Nίκο Ρόσμπεργκ έχει άλλη μία ευκαιρία να κατακτήσει το φετινό στέμμα στο σιρκουί του Σάο Πάουλο (Κυριακή 13/11, 17.45, OTE SPORT 7HD), όπου έχουν κριθεί έξι διαφορετικοί τίτλοι στο παρελθόν. Ο Γερμανός είναι σε απόσταση 19 βαθμών από τον Λίους Χάμιλτον και αν τερματίσει πρώτος θα γίνει ο νέος πρωταθλητής. Στο MotoGP o πρωταθλητής είναι γνωστός εδώ και καιρό (Μαρκ Μαρκέθ, Honda), αλλά η στέψη θα γίνει μετά το τέλος του αγώνα στη Βαλένθια, όπου θα πέσει η αυλαία της φετινής σεζόν (Κυριακή 13/11, 14.30, OTE SPORT 5HD). Στο πόντιουμ θα ανέβουν και οι Βαλεντίνο Ρόσι και Χόρχε Λορένθο (Yamaha).

Στα μπασκετικά, το ΝΒΑ έχει αρχίσει να προσφέρει σκορ και μοναδικό θέαμα. Αυτήν την εβδομάδα βλέπουμε την πάντα ενδιαφέρουσα συνάντηση των Μαϊάμι Χιτ με τους Σικάγο Μπουλς (Παρασκευή 11/11, 03.00, OTE SPORT 4HD), τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ να υποδέχονται τους Κλίπερς (Σάββατο 12/11, 03.00, OTE SPORT 4HD), ενώ την Κυριακή 13/11, στις 22.30 οι Καβαλίερς φιλοξενούν στο Κλίβελαντ τους Σάρλοτ Χόρνετς (OTE SPORT 4HD).

Στην Ευρώπη, στο πρόγραμμα υπάρχει το Ολυμπιακός-Απόλλων Πάτρας Carna, για τη stoiximan.gr Basket League (Κυριακή 13/11, 18.00, OTE SPORT 4HD), το Αρμάνι Μιλάνο-Σάσαρι, για τη Lega Basket Serie A (Κυριακή 13/11, 21.45, ΟΤΕ SPORT 8HD), Βαλένθια-Μπαρτσελόνα στην ACB Liga Endesa και το Φενέρμπαχτσε-Γαλατασαράι, στο πλαίσιο της Spor Toto Basketball Super League (Κυριακή 13/11, 18.00, ΟΤΕ SPORT 5HD).

Tη Δευτέρα 14/11 ξεκινά το Barclays ATP World Tour Finals (16.00, OTE SPORT 6HD), δηλαδή η τελευταία διοργάνωση τένις ανδρών της σεζόν. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αν και έπαψε να είναι το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης -θέση στην οποία βρίσκεται πλέον ο Άντι Μάρεϊ- έχει τη δυνατότητα να κάνει έξι τους διαδοχικούς του τίτλους. Αν τα καταφέρει, φτάνει τον Ρότζερ Φέντερερ στην κορυφή της λίστας των κατόχων με τα περισσότερα τρόπαια στην ιστορία του τουρνουά.

Πλούσιο είναι και αυτή την εβδομάδα σε κινηματογραφικές πρεμιέρες το πρόγραμμα των καναλιών OTE CINEMA. Στην υπηρεσία OTE CINEMA On Demand ξεχωρίζει την Πέμπτη 10/11 σε Α’ προβολή, η συνέχεια του θρυλικού sci-fi σίκουελ, Star Trek, Star Trek Beyond με τους Κρις Πάιν, Ζάκαρι Κουίντο και Ζόι Σαλντάνα.

Στο OTE CINEMA 1HD, ξεχωρίζει η πρεμιέρα της βραβευμένης στις Κάννες δραματικής ταινίας Δεσμοί Αίματος (Rams) για δυο αδέλφια που ζουν απομακρυσμένοι ο ένας από τον άλλον για σαράντα χρόνια σε μια ισλανδική κοιλάδα και καλούνται να αντιμετωπίσουν από κοινού μια αρρώστια που αφανίζει τα κοπάδια τους (Πέμπτη 10/11, 21.00, ζώνη Red Carpet). Την Κυριακή 13/11 στις 21.00, έρχεται στο ίδιο κανάλι, το βραβευμένο με Όσκαρ Θλιμμένη Τζάσμιν (Blue Jasmine) του Γούντι Άλεν με την μοναδική Κέιτ Μπλάντσετ στον ομώνυμο ρόλο και τους Άλεκ Μπάλντουιν και Πίτερ Σάρσγκαρντ (ζώνη Sunday blockbuster). Την Δευτέρα 14/11 οι φαν της περιπέτειας δεν χάνουν σε Α’ προβολή την ταινία Σχέδιο Εγκλήματος (Criminal Activities) με τους Τζον Τραβόλτα και Νταν Στίβενς (Downton Abbey).

Στο OTE CINEMA 2HD, σε Α΄ προβολή, το μουσικό δράμα Η Πτώση Ενός Θρύλου (Low Down) ρίχνει φως στη ζωή του πιανίστα Τζο Άλμπανι (Τζον Χοκς) μέσα από τη «ματιά» της κόρης του (Ελ Φάνινγκ), η οποία τον βλέπει να έρχεται καθημερινά αντιμέτωπος με την εξάρτησή του από τα ναρκωτικά (Παρασκευή 11/11, 22.00). Την επόμενη ημέρα (Σάββατο 12/11) στις 22.00, ξεχωρίζει η Α΄ προβολή της δραματικής κομεντί Αμερικανίδα Ρεπόρτερ (Whiskey Tango Foxtrot) με την βραβευμένη με 2 Χρυσές Σφαίρες Τίνα Φέι στον ρόλο μιας δημοσιογράφου, η οποία κάνει αναδρομή στην περίοδο που πέρασε στο Αφγανιστάν ως πολεμική ανταποκρίτρια. Συμπρωταγωνιστούν οι Μάργκοτ Ρόμπι, Μάρτιν Φρίμαν και ο βραβευμένος με Όσκαρ Μπίλι Μπομπ Θόρτον. Την Κυριακή 13/11 τα μεσάνυχτα, προβάλλονται τρεις από τις καλύτερες μικρούς μήκους ταινίες της σύγχρονης ελληνικής παραγωγής - η μικρού μήκους ταινίας Limbo της Κ. Κοτζαμάνη (00:00), η μικρού μήκους ταινία Ο Σπόρος της Ι. Κοτσώνη (00:40) και η μικρού μήκους ταινία Luz της Ζ. Λέντζου (1:00), όλες σε Ά προβολή. Την Τρίτη 15/11 παρακολουθούμε σε Α΄ προβολή, το Toni Braxton: Unbreak my Heart για την ταραχώδη ζωή της τραγουδίστριας της R&B, Τόνι Μπράξτον, την οποία ενσαρκώνει η Λεξ Σκοτ Ντέιβις, ενώ την Τετάρτη 16/11 προβάλλεται το δράμα Όσα Χάσαμε Στις Φλόγες (Things We Lost in the Fire) με τους βραβευμένους με Όσκαρ Χάλι Μπέρι και Μπενίσιο Ντελ Τόρο (22.00, ζώνη Ladies First).

Στο Village CINEMA HD ξεχωρίζει την Κυριακή 13/11 (21:00) η ταινία Ιστορίες Για Αγρίους (Wild Tales) μια από τις καλύτερες Αργεντίνικες ταινίες των τελευταίων χρόνων και υποψήφια για ξενόγλωσσο Όσκαρ. Παρακολουθούμε επίσης την ταινία δράσης Τζον Γουικ (John Wick) με τον Κιάνου Ριβς στον ρόλο ενός πρώην εκτελεστή της μαφίας, που επανέρχεται στην ενεργό δράση όταν του σκοτώσουν το σκύλο που του χάρισε η γυναίκα του λίγο πριν πεθάνει (Δευτέρα 14/11, 21.00).

Στο FOX Life το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην πρεμιέρα της σειράς This Is Us (Τρίτη 15 Νοεμβρίου στις 21:50). Από τον συγγραφέα και τους σκηνοθέτες του «Crazy, Stupid Love» η σειρά ακολουθεί μια μοναδική παρέα ανθρώπων, καθώς οι δρόμοι τους διασταυρώνονται και οι ιστορίες της ζωής τους συνδέονται με παράξενους τρόπους.

Το Wildest Europe κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 10/11 και μας παρουσιάζει τα εντυπωσιακότερα είδη άγριων ζώων που συναντάμε στη «Γηραιά Ήπειρο» (22.00, Animal Planet HD), ενώ την Κυριακή 13/11 στις 21.00 δεν χάνουμε στο National Geographic Channel την πρεμιέρα της σειράς ντοκιμαντέρ Mars, που παρουσιάζει τις μεγάλες δυσκολίες αλλά και τις τεράστιες επιτυχίες της Σύγχρονης Επιστημονικής Διαστημικής Επανάστασης, δείχνοντάς μας παράλληλα την πρώτη αγωνιώδη προσπάθεια του ανθρώπινου είδους να αποικήσει τον “κόκκινο πλανήτη”.Οι λάτρεις της «περιπέτειας» ακολουθούν τον Χένρι Κόουλ στον νέο κύκλο της σειράς World’s Greatest Motorcycle Rides, ο οποίος ταξιδεύει για ακόμα μια φορά με τη μηχανή του σε μακρινά μέρη ανά τον κόσμο, όπως η Νέα Ζηλανδία και η Αφρική (Δευτέρα 14/11, 22.00, Travel Channel HD).

Στο εβδομαδιαίο παιδικό πρόγραμμα του ΟΤΕ TV ξεχωρίζει η νέα κωμική σειρά Bizaardvark (Πέμπτη 10/11, 17.50, Disney Channel), που ακολουθεί τις δύο φιλόδοξες έφηβες μουσικούς Πέιτζ και Φράνκι, στην καθημερινότητά τους.

