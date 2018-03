Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ & Παναθηναικός στο UEFA Europa League & ο ελληνικός εμφύλιος του ΝΒΑ μόνο στον ΟΤΕ ΤV

Το αθλητικό πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης αγώνες της ACB Liga Endesa, της Spor Toto Basketball Super League και της stoiximan.gr Basket League, τους αγώνες του ΠΑΟΚ για το CEV Champions League, τους τελικούς στο ATP 1000 BNP Paribas Masters στο Παρίσι, αλλά και τις αγωνιστικές σε Γερμανία (Bundesliga), Ιταλία (Serie A TIM), Αγγλία (Premier League), Ισπανία (La Liga Santander).

Στα κινηματογραφικά κανάλια του OTE TV ξεχωρίζουν, μεταξύ άλλων, η πρεμιέρα της ταινίας τρόμου με την Νάταλι Ντόρμερ Το Δάσος, το γαλλικό δράμα εποχής Marguerite et Julien, η horror κωμωδία με τον Ελάιτζα Γουντ Δάσκαλοι εναντίον Ζόμπι, αλλά και το μουσικό δράμα με την Μίνι Ντράιβερ Πότε πέφτει ένα αστέρι, ενώ από νέες σειρές έρχονται το κωμικό Grandfathered με τον Τζον Στάμος, αλλά και το θρίλερ Secrets and Lies με τους Τζουλιέτ Λούις και Ράιαν Φίλιπ στο FOX Life.

Η Πέμπτη 3/11 ανήκει στους Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό και τα παιχνίδια τους στο UEFA Europa League (18.00 Αστάνα-Ολυμπιακός - OTE SPORT 2HD, 22.05 ΠΑΟΚ-Κάραμπαγκ - OTE SPORT 3HD και 22.05 Παναθηναϊκός-Στάνταρ Λιέγης - OTE SPORT 4HD).

Από το υπόλοιπο πρόγραμμα της εβδομάδας στα κανάλια OTE SPORT, ξεχωρίζει η πολυαναμενόμενη συνάντηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο τους Κώστα Κουφό και Γιώργο Παπαγιάννη την Κυριακή 6/11 στις 02.00, ημέρα που οι Μπακς θα συναντήσουν τους Κινγκς. Ο αγώνας θα προβληθεί ζωντανά, αποκλειστικά και σε HD στο OTE SPORT 4HD.

Στο πρόγραμμα του ΝΒΑ, υπάρχει και το πρώτο ματς του Κέβιν Ντουράντ εναντίον της πρώην του ομάδας (Γκόλντεν Στέιτ-Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Παρασκευή 4/11, 04.30, ΟΤΕ SPORT 4HD), αλλά και η επιστροφή του Ντέρικ Ρόουζ στο Σικάγο (Σάββατο 5/11, 02.00, Μπουλς-Νικς, OTE SPORT 4HD).

Για την 7η αγωνιστική της ACB Liga Endesa, η Μπαρτσελόνα των Γιώργου Μπαρτζώκα, Στράτου Περπέρογλου και Αλέξανδρου Βεζένκοφ θα υποδεχτεί την Ρεάλ Μαδρίτης (Κυριακή 6/11, 19.30, OTE SPORT 4HD). Από την 5η ημέρα της Spor Toto Basketball Super League ξεχωρίζει το ματς της Νταρουσάφακα του Ντέιβιντ Μπλατ με την Φενέρμπαχτσε του Ζέλικο Ομπράντοβιτς (Δευτέρα 7/11, 20.00, OTE SPORT 8HD). Στα της 5ης αγωνιστικής στην stoiximan.gr Basket League, η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει το Ρέθυμνο (Σάββατο 5/11, 17.00, OTE SPORT 4HD).

Μόνο στα κανάλια ΟΤΕ SPORT έρχονται και οι αγώνες που θα δώσει ο ΠΑΟΚ με την πρωταθλήτρια Κροατίας, Μλάντοστ Μαρίνα Καστέλα, για τον 2ο προκριματικό γύρο του CEV Champions League. Μετά την νίκη εκτός έδρας με 2-3 σετ, ο “Δικέφαλος” καλείται να σφραγίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση, στο εντός έδρας παιχνίδι την Κυριακή 6/11, στις 18.00 στο OTE SPORT 8HD.

Στο τένις, ο Άντι Μάρεϊ έχει την ευκαιρία να βρεθεί στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, στο ATP 1000 BNP Paribas Masters που διεξάγεται αυτή την εβδομάδα στο Παρίσι. Αν πάρει τον τίτλο και ο Νόβακ Τζόκοβιτς (νυν Νο1) δεν φτάσει στον τελικό ή αν παίξει στον τελικό και ο Σέρβος μείνει στα προημιτελικά, θα πατήσει στην κορυφή. Οι συνδρομητές του OTE TV θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις, στη διοργάνωση που μπαίνει στη φάση των προημιτελικών την Παρασκευή 4/11 (17.00, ΟΤΕ SPORΤ 6HD). Oι ημιτελικοί θα διεξαχθούν το Σάββατο 5/11 στις 15.00 και στις 17.30 (OTE SPORT 6HD) και ο τελικός θα ξεκινήσει την Κυριακή 6/11, στις 16.00 (OTE SPORT 6HD).

Από τις κορυφαίες εθνικές ποδοσφαιρικές λίγκες αυτού του σαββατοκύριακου, ξεχωρίζουν η συνάντηση της Μπάγερν Μονάχου με την έκπληξη της φετινής Bundesliga, Χόφενχάιμ (Σάββατο 5/11, 16.30, OTE SPORT 1HD). Στην Serie A TIM υπάρχει το παιχνίδι της Νάπολι που θέλει να επιστρέψει στις επιτυχίες, μετά την ήττα από την Γιουβέντους με την Λάτσιο, η οποία ενδιαφέρεται να μείνει σε τροχιά Champions League (Σάββατο 5/11, 21.45, OTE SPORT 1HD). Στην Premier League το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο Άρσεναλ-Τότεναμ (Κυριακή 6/11, 14.00, ΟΤΕ SPORT 1HD). Οι Σπερς δεν έχουν υποστεί ήττα, αλλά σε 11 ματς έχουν μετρήσει 6 ισοπαλίες, με τον... κακό τους δαίμονα να μοιράζεται με Μάνστεστερ Σίτι και Λίβερπουλ την πρώτη θέση της κατάταξης. Όσο για τη La Liga Santander, το Σάββατο 6/11 στις 21.45 η Σεβίλλη των έξι νικών σε 10 ματς, θα υποδεχθεί την Μπαρτσελόνα που έχει χάσει μόνο μια φορά έως τώρα.

Στην υπηρεσία OTE Cinema On Demand, έρχεται η δημοφιλής animated κωμωδία Sausage Party, αλλά και το τρίτο μέρος του θρίλερ The Purge: Election Year, με τις αγωνιώδεις προσπάθειες μιας φιλόδοξης πολιτικού να μείνει ζωντανή την βραδιά της κάθαρσης.

Το δράμα εποχής από την Γαλλία, Marguerite et Julien, για έναν απαγορευμένο έρωτα, στη ζώνη Red Carpet Premieres (Πέμπτη 3/11, 21.00), το sequel Jarhead 3: Η πολιορκία Δευτέρα 07/11, 21.00, ζώνη Action) και η ταινία τρόμου με την Νάταλι Ντόρμερ (Game of Thrones, The Hunger Games) Το Δάσος (Κυριακή 6/11, 21.00, ζώνη Sunday Blockbuster) όλα σε Α’ Τηλεοπτική προβολή, ξεχωρίζουν αυτή την εβδομάδα στο πρόγραμμα του OTE CINEMA 1HD. Στο ίδιο κανάλι, το Σάββατο 5/11 στις 21.00, στην family zone, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν την ταινία κινουμένων σχεδίων Διαστημικές Περιπέτειες.

Στο ΟΤΕ CINEMA 2HD, κάνει πρεμιέρα η horror κωμωδία Δάσκαλοι εναντίον Ζόμπι, με τον Ελάιτζα Γουντ (Παρασκευή 4/11, 22.00), όπου ένας μυστηριώδης ιός μετατρέπει τους μαθητές ενός απομονωμένου δημοτικού σχολείου σε ζόμπι, ενώ την Κυριακή 6/11 (22.00), οι λάτρεις της δυνατής μουσικής θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το ντοκιμαντέρ Metallica Through The Never σε μια πρωτοποριακή ταινία για το θρυλικό συγκρότημα με τη σκηνοθετική ματιά του βραβευμένου Nιμρόντ Αντάλ. Την Τρίτη 8/11 (22.00) θα δούμε τη βιογραφική ταινία της Άντζελα Μπάσετ, Whitney, για την ζωή της θρυλικής τραγουδίστριας και την ταραχώδη σχέση με τον άντρα της Μπόμπι Μπράουν, που προβάλλεται στο πλαίσιο του αφιερώματος του μήνα στο OTE CINEMA 2HD, σε ταινίες που βασίζονται σε πραγματικές ιστορίες, ενώ την Τετάρτη 9/11 (22.00) στην ζώνη Ladies First, έρχεται το υποψήφιο για Όσκαρ μουσικό δράμα Πότε πέφτει ένα αστέρι για μια νέα, ταλαντούχα μουσικό που βλέπει την καριέρα της να απογειώνεται απότομα.

Την Τετάρτη 09/11, προβάλλονται τα φινάλε των δημοφιλών σειρών Trapped & From Dusk Till Dawn στις 22.00 & 23.00 αντίστοιχα (OTE CΙΝΕΜΑ 4HD).

Στο Village Cinema HD, δεν χάνουμε σε Α’ προβολή την ταινία επιστημονικής φαντασίας Automata με τον Αντόνιο Μπαντέρας και την Μέλανι Γκρίφιθ για τις σχέσεις ανθρώπων και μηχανών σε ένα δυστοπικό μέλλον (Δευτέρα 7/11, 21.00).

Στο FOX Life, ξεχωρίζουν η νέα κωμική σειρά Grandfathered, με τον ελληνικής καταγωγής Τζον Στάμος να παίζει τον ορκισμένο εργένη που ανακαλύπτει πως είναι πατέρας αλλά και παππούς (Παρασκευή 4 Νοεμβρίου, 21.25), ενώ από την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου στις 21.50 με τη νέα σειρά μυστηρίου Secrets and Lies ακολουθούμε την ντετέκτιβ Andrea Cornell (Τζουλιέτ Λούις) καθώς προσπαθεί να εξιχνιάσει μια υπόθεση ανθρωποκτονίας στην οποία φαίνεται να εμπλέκεται ένας ήσυχος οικογενειάρχης Συμπρωταγωνιστεί ο Ράιαν Φίλιπ.

Την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου στις 19.00, δεν χάνουμε στο National Geographic Channel το νέο ντοκιμαντέρ Pope vs. Hitler, που μέσα από «κρυφά» χειρόγραφα και αρχεία φιλοδοξεί να αποκαλύψει τις μυστικές εργασίες του Βατικανού κατά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Με αφορμή τις εκλογές των Η.Π.Α. στις 8 Νοεμβρίου, το κανάλι Viasat History θα φιλοξενήσει ένα ειδικό αφιέρωμα, από το Σάββατο 5 έως και την Τρίτη 8 Νοεμβρίου, στις 23.00, με υλικό σχετικά με τον Μπάρακ Ομπάμα, τη δολοφονία του Κένεντι, την Τζάκι Κένεντι αλλά και τον πρόεδρο Τζόνσον.

Με το Celebrating World Science Day στο κανάλι Discovery Science HD, θα μπορούν οι λάτρεις της επιστήμης να «γιορτάσουν» την αντίστοιχη Παγκόσμια Ημέρα (10 Νοεμβρίου) σε ένα ειδικό αφιέρωμα που θα προβληθεί από την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου μέχρι και την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου.

Από την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου στις 14.50 στο Disney Channel, έρχεται η νέα παιδική σειρά Rolling with the Ronks. Ο εξωγήινος Φλας προσγειώνεται στην Γη το 37.520 π.Χ. και επιχειρεί να εξελίξει τη φυλή των Ρονκ.

Τα MTV EMA επιστρέφουν για 3η φορά στην Ολλανδία και 2η στο Ahoy Rotterdam, με υποψηφιότητες που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τους Adele, Justin Bieber, Rihanna, Coldplay, Kanye West και Red Hot Chili Peppers. (MTV Europe, Κυριακή 6 Νοεμβρίου στις 21:00)

Με περισσότερα από 90 ψηφιακά κανάλια, τα 32 σε ποιότητα HD, οι συνδρομητές του OTE TV απολαμβάνουν πάνω από 60 live αθλητικές μεταδόσεις την εβδομάδα, μεγάλες πρεμιέρες ταινιών, ποιοτικά ντοκιμαντέρ, παιδικά προγράμματα και περιεχόμενο για όλη την οικογένεια, στις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς.