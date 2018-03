Αυτή τη φορά εμπιστέψου τον εαυτό σου!

Ο «κώδικας» της σωστής απόφασης θα πρέπει να είναι κοινός. Να έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και στις ικανότητές σου.

Να εμπιστεύεσαι το περιβάλλον του εκπαιδευτικού ιδρύματος που θα επιλέξεις. Να έχεις εμπιστοσύνη στο περιεχόμενο των σπουδών, στις εκπαιδευτικές διαδικασίες και στα αποτελέσματα της συνολικής σου προσπάθειας.

Mediterranean College – Education is about Trust - Trust Yourself

Μπορεί να είσαι γεννημένος Ψυχολόγος ή το νέο αστέρι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων...

Αυτό που χρειάζεται είναι να έχεις εμπιστοσύνη στα όνειρα και στις φιλοδοξίες σου.

Μια φιλοσοφία που αποτελεί τον πυρήνα των αξιών για το 1ο Αγγλόφωνο Κολλέγιο της Ελλάδας. Μια νέα επικοινωνιακή φιλοσοφία που στόχο έχει να εμπνεύσει τους νέους της χώρας μας να εμπιστευτούν τον εαυτό τους και να πάρουν τη σωστή απόφαση.

Γιατί, για όλους εμάς στο Mediterranean College Εκπαίδευση σημαίνει Εμπιστοσύνη.

https://www.youtube.com/watch?v=VSsF__BPSpE