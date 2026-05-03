Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: «Πρέπει να πολεμήσουμε μέχρι το τέλος» | Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

H AEK έμεινε στο 0-0 με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο κι έχασε μεγάλη ευκαιρία να βρεθεί στο +8 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.

Ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του, αμέσως μετά το τέλος του αθηναϊκού ντέρμπι, τόνισε ότι απομένουν τρεις αγώνες κι οι ποδοσφαιριστές του θα πρέπει να πολεμήσουν μέχρι το τέλος. Επίσης, ο Σέρβος τεχνικός μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το «τριφύλλι».

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στην CosmoteTV

«Είχαμε το αριθμητικό πλεονέκτημα για μεγάλο διάστημα. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να αμυνθεί και κλείστηκε πίσω. Είχαμε κάποιες καλές στιγμές, αλλά δεν μπορέσαμε να πάρουμε το ματς. Ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχουμε έξι βαθμούς από τους διεκδικητές, έχουμε ακόμη τρεις αγωνιστικές και πρέπει να πολεμήσουμε μέχρι το τέλος. Ο Παναθηναϊκός είναι περήφανη ομάδα και πάλεψε το παιχνίδι μέχρι το τέλος».