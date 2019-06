5 φορές που η Ελένη Φουρέιρα ανέβασε bikini selfie και μας «έκοψε την ανάσα»

Ελένη Φουρέιρα: ένα όνομα, μια ιστορία. Η τραγουδίστρια που έχει κάνει το κοινό –το ανδρικό κατά βάση- να παραληρεί, τόσο με την εξωτερική της εμφάνιση, όσο και με το show που δίνει κάθε φορά που εμφανίζεται σε stage. Μπορεί να μην πήρε την πρώτη θέση στη Eurovision του 2018, όμως με τη φετινή της εμφάνιση ως legend άνετα έπαιρνε την πρωτιά. Ήταν the best of the best, που κανείς σήμερα δεν θυμάται πως εκείνο το βράδυ εμφανίστηκε και η Madonna.

