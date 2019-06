Αυτή είναι η Ουκρανή ρεπόρτερ που αναστάτωσε παίκτη της Σίτι!

Η Ουκρανία έκανε πάρτι κόντρα στη Σερβία για τα προκριματικά του EURO 2020. Τη διέλυσε 5-0 και ο Αλεξάντερ Ζιντσένκο της Μάντσεστερ Σίτι, τρελάθηκε από τη χαρά του για την αγωνιστική εικόνα της εθνικής του ομάδας.

Έφτασε μάλιστα σε σημείο να φιλήσει την καυτή Ουκρανή ρεπόρτερ, Βλάντα Σένταν την ώρα που έδινε on air συνέντευξη σε αυτήν στην τηλεόραση!

Zinchenko was so buzzing after Ukraine's 5-0 win over Serbia that he kissed the reporter... pic.twitter.com/6AB7PR8dJV