Αυτή είναι η Ιωάννα που μας έκανε κούνια... Μπέλλα! (photos)

Το τμήμα… σκάουτινγκ του Onsports είναι ευρωπαϊκού επιπέδου, καθώς είχε γράψει γι’ αυτήν τη γυναίκα από τις αρχές του 2017 και όχι τώρα που εμφανίστηκε στο Greece Next Top Model.

Όχι δεν ανακαλύψαμε και την… πυρίτιδα, αλλά μία σέξι γυναίκα που όπου και αν βρεθεί τραβάει τα βλέμματα όλων των ανδρών.

Η Ιωάννα Μπέλλα μπορεί να κόπηκε για… αστείους λόγους από το Next Top Model, όμως κέρδισε τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες με την παρουσία της.

Το 22χρονο μοντέλο, μπορούμε να πούμε πως είναι το next best thing της ελληνικής δημοσιογράφιας, καθώς έχει σπουδάσει το επάγγελμα, ενώ παράλληλα είναι make up artist και αισθητικός.

Αν δεν την έχει πάρει -ακόμα- κάπου το μάτι σου, ήρθε η ώρα να κοιτάξεις τις παρακάτω φωτογραφίες.

Ετοιμάσου για κούνια… Μπέλλα!