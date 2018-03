Η Κλέλια Θεοδώρου βάζει «φωτιά» στη Μεγάλη Βρετανία (photos)

Μπορεί να έχει ένα άκρως ελληνικό ονοματεπώνυμο, αλλά η υπηκοότητά της γράφει «Μεγάλη Βρετανία». Και την κατέκτησε ήδη από το 2014 όταν βγήκε «Miss Great Britain» αφήνοντας τους πάντες άφωνους με την ομορφιά της.

Η Κλέλια Θεοδώρου, που προφανώς κατάγεται από την Ελλάδα, δεν είναι η πρώτη φορά που μας αφήνει… με το στόμα ανοικτό. Τώρα, ετοιμάζεται να «εισβάλει» και στον χώρο της τηλεόρασης αφού σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αγγλία θα πάρει μέρος στη σειρά «The Only Way is Essex» και θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στο 22ο επεισόδιο.

Τα γυρίσματα έχουν αρχίσει από τις 12 Μαρτίου στη Βαρκελώνη και στα αγγλικά media κυριαρχούν… καυτές φωτογραφίες του γνωστού μοντέλου που μπορούν να σε… στείλουν!

