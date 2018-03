Τι κι αν αποχώρησε νωρίς από το Survivor 2; Η όμορφη Αγγελική Κοκκαλίτσα βάλθηκε να τρελάνει τους φίλους της στο Instagram με μια καυτή φωτογραφία, στην οποία φοράει μόνο τα εσώρουχά της!

Δείτε την:

A post shared by Aggeliki Kokalitsa OFFICIAL??? (@aggeliki_kokalitsa) on Feb 14, 2018 at 12:50am PST