Λάουρα γλυκιά μου Λάουρα

Η αντίστροφη μέτρηση για το νέο Survivor έχει ήδη κορυφωθεί με το αντρικό κοινό να περιμένει όσο τίποτα τα διάσημα κορμιά του νέου reality. Ένα από αυτά είναι και η πολυλατρεμένη Λάουρα Νάργες.

Η Ελληνογερμανίδα παρουσιάστρια έκλεψε την καρδιά του ελληνικού κοινού μόλις στα 17 της, λόγω της συμμετοχής της στην εκπομπή «So you Think you Dance».

Πρότυπό της είναι η Britney Spears αλλά ρε παιδιά, ποια Britney; Η Λάουρα την έχει ξεπεράσει ήδη κατά πολύ στις καρδιές μας…