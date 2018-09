Τα 4 πράγματα που δεν ξέρετε για το στοματικό!

Στις μέρες μας το στοματικό σεξ φαίνεται πως έχει σταματήσει να αποτελεί ταμπού. Σύμφωνα με στατιστικές οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν τέτοιου είδους εμπειρίες από την εφηβεία ακόμα. Μάλιστα, σχεδόν το 50% των εφήβων και σχεδόν το 90% των ενήλικων, ηλικίας 25-44 ετών δηλώνει πως έχει κάνει στοματικό σεξ με άτομο του αντίθετου φύλου.

Ωστόσο, μπορεί να είναι υγιές μέρος της σχέσης των ενηλίκων, υπάρχουν όμως και ορισμένα «αρνητικά», τα οποία η πλειοψηφία αγνοεί.

Συνδέεται με καρκίνο του φάρυγγα

Δεν είναι το στοματικό σεξ, αυτό καθ’ αυτό, που προκαλεί καρκίνο, αλλά τα ανθρώπινα θηλώματα (HPV), τα οποία μπορούν να μεταδοθούν από άτομο σε άτομο κατά τη διάρκεια του σεξ, συμπεριλαμβανομένου του στοματικού σεξ. Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο The New England Journal of Medicine το 2007 έδειξε μεγαλύτερο κίνδυνο για καρκίνο του στοματοφάρυγγα σε άτομα που είχαν στοματικό σεξ με τουλάχιστον έξι διαφορετικούς συντρόφους.

Βελτιώνει κάποιες σχέσεις ενηλίκων, δημιουργεί όμως πρόβλημα σε κάποιες άλλες

Μπορεί να ενισχύει τους δεσμούς σε ορισμένα ζευγάρια, ωστόσο σε άλλα ίσως προκαλεί έντονο άγχος. Μερικοί από τους λόγους είναι:

- Ανησυχία του ενός συντρόφου σχετικά με την υγιεινή

- Ανησυχία για την αντίδραση του συντρόφου του/της

- Ανησυχία σχετικά με την απόδοσή τους

- Άρνηση του ενός συντρόφου καθώς το εκλαμβάνει ως ένδειξη υποταγής

Το στοματικό σεξ χωρίς προφυλάξεις είναι συνηθισμένο, αλλά κρύβει κινδύνους

Πολλά σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ), συμπεριλαμβανομένου του HIV, του έρπητα, της σύφιλης, της γονόρροιας, του HPV, και της ιογενούς ηπατίτιδας μπορεί να μεταφερθούν μέσω του στοματικού έρωτα. Επομένως, το στοματικό σεξ δεν είναι ασφαλές σεξ.

Θεωρείται λανθασμένα ακίνδυνο από τους εφήβους

Οι περισσότεροι έφηβοι θεωρούν ότι το στοματικό σεξ δεν θα τους βάλει σε κίνδυνο προβλημάτων υγείας. Σύμφωνα με έρευνα, το 2% των εφήβων που δήλωσαν ότι είχαν κάνει μόνο στοματικό σεξ παραδέχτηκε ότι κόλλησε ένα ΣΜΝ, σε σύγκριση με περίπου 5% των ατόμων που είχαν κολπικό σεξ μόνο και το 13% εκείνων που είχαν κολπικό και στοματικό σεξ.