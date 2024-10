Novibet: Χρυσή Διάκριση ‘Marketing Campaign of the Year’ στα SBC Awards της Λισαβόνας

Onsports Team

Η Novibet συνεχίζει να κατακτά κορυφές, με το Χρυσό Βραβείο ‘Marketing Campaign of the Year’ στα SBC Awards, τα πλέον έγκριτα βραβεία του online gaming κλάδου, να προστίθεται στη μακρά λίστα διεθνών διακρίσεων της GameTech εταιρείας.