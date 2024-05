Οι ρεβάνς των ημιτελικών των Κυπέλλων Ευρώπης με super αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα

Onsports Team

Τα ζευγάρια των τελικών βγαίνουν στα Κύπελλα Ευρώπης. Στο Champions League σήμερα (22:00) η Παρί Σεν Ζερμέν υποδέχεται την Ντόρτμουντ στη ρεβάνς της ήττας της με 1-0 στη Γερμανία. Αύριο (22:00) γίνεται ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπάγερν Μονάχου. Η πρώτη αναμέτρησή τους έληξε ισόπαλη με 2-2.

Οι αγώνες ρεβάνς της ημιτελικής φάσης γίνονται και στα άλλα 2 Κύπελλα Ευρώπης. Στο Europa Conference League ο Ολυμπιακός, μετά την εντυπωσιακή νίκη του με 4-2 στην Αγγλία φιλοξενεί, την Πέμπτη στις 22:00, στο γήπεδο Γ. Καραϊσκάκης, την Άστον Βίλα, με στόχο να «σφραγίσει» το εισιτήριο για τον τελικό. Στο άλλο ζευγάρι παίζουν, την Τετάρτη στις 19:45, η Κλαμπ Μπριζ με τη Φιορεντίνα. Στο πρώτο παιχνίδι η Φιορεντίνα πήρε τη νίκη με 3-2.

Αταλάντα-Μαρσέιγ και Λεβερκούζεν-Ρόμα είναι τα 2 ζευγάρια της ημιτελικής φάσης του Europa League, που αρχίζουν την Πέμπτη στις 22:00. Ισόπαλη 1-1 έληξε η πρώτη αναμέτρηση της Μαρσέιγ με την Αταλάντα ενώ η Λεβερκούζεν κέρδισε με 2-0 στην Ιταλία τη Ρόμα.

Αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές σε super αποδόσεις και bet builder, που ικανοποιούν και τον πιο απαιτητικό παίκτη, έχει το Πάμε Στοίχημα για τους ημιτελικούς των Κυπέλλων Ευρώπης.

Προσφέρονται και ειδικά στοιχήματα για την πρόκριση σε κάθε ζευγάρι και τον νικητή των τριών Κυπέλλων Ευρώπης.

Πολλές επιλογές για τον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού

Εβδομάδα Eurovision είναι αυτή που διανύουμε. Στο Μάλμε γίνεται σήμερα ο πρώτος ημιτελικός και ακολουθεί την Πέμπτη ο δεύτερος.

Η Ελλάδα παίρνει μέρος στο ημιτελικό της Πέμπτης με την Μαρίνα Σάττι και το «Ζάρι» και είναι φαβορί για την πρόκριση στον τελικό του Σαββάτου.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πλήθος στοιχηματικών επιλογών για τον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού για τους 2 ημιτελικούς καθώς και για τον μεγάλο τελικό, μεταξύ των οποίων είναι και οι εξής:

* Νικητής Eurovision

* Χώρα που θα τερματίσει στην πρώτη 3άδα/5άδα/10άδα

* Νικητής 1ου/2ου ημιτελικού

* Χώρα που θα προκριθεί/δεν θα προκριθεί στον μεγάλο τελικό

* Χώρα που θα τερματίσει στην πρώτη 3άδα/5άδα του 1ου/2ου ημιτελικού

* Πρώτη Βαλκανική Χώρα

* Πρώτη Χώρα από τους Big Five

* Πρώτη Βαλτική Χώρα

* Πρώτη Χώρα από το Βορρά

* Head to Head για την χώρα που θα τερματίσει ψηλότερα στον τελικό (όπως Ιταλία vs Ολλανδία)

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρονται και τα ακόλουθα ειδικά στοιχήματα για την ελληνική συμμετοχή:

Μαρίνα Σάττι Ειδικά Στοιχήματα

* Να συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους και στους δύο ημιτελικούς

* Over/Under συνολικοί πόντων στον δεύτερο ημιτελικό

* Τελική Κατάταξη στον δεύτερο ημιτελικό

* Νίκη και στον τελικό και στον ημιτελικό

* Τερματισμός στην πρώτη 3άδα και στον τελικό και στον ημιτελικό

Η δράση δεν σταματά ποτέ στο Πάμε Στοίχημα Tipsters

Το Πάμε Στοίχημα είναι πιο πλούσιο από ποτέ με τους Πάμε Στοίχημα Tipsters, την μοναδική κοινότητα για παίκτες στην Ελλάδα. Μπορείς να συνδεθείς με τη νέα ψηφιακή στοιχηματική ομάδα των κορυφαίων Tipsters αποκλειστικά μέσω του opapstore app.

Μπαίνεις στο opapstore app, ακολουθείς τους κορυφαίους, «αντιγράφεις» τα στοιχήματά τους, ανεβάζεις τα δικά σου και σκαρφαλώνεις στο leaderboard για να κερδίσεις απίθανα δώρα*.

Στην κορυφαία κοινότητα, παίζουν τα πάντα. Δυνατές στοιχηματικές προβλέψεις, αθλητικά νέα & super δώρα*.

Τώρα μπορείς να γίνεις ο απόλυτος tipster στο Πάμε Στοίχημα με την κορυφαία ψηφιακή κοινότητα παικτών στην Ελλάδα στα καταστήματα ΟΠΑΠ, αποκλειστικά μέσω του opapstore app.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ