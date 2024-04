Οι 10 διάσημοι παίκτες τυχερών παιχνιδιών που κατέληξαν στη φυλακή!

Onsports Team

Δεν έχουμε δει και λίγα είναι η αλήθεια! Από στημένους αγώνες και δολοφονίες μέχρι ληστείες ταχυδρομείων και κατασκευή αυτοσχέδιων βομβών. Τι γίνεται λοιπόν όταν βρεθείς στη... λάθος πλευρά του τραπεζιού;

Παρακάτω θα δούμε τις περιπτώσεις δέκα διάσημων παικτών τυχερών παιχνιδιών, οι οποίοι κατέληξαν πίσω από τα κάγκελα της φυλακής. Τι πήγε στραβά και πως οδηγήθηκαν από τη δόξα στην παρανομία;

Dan Bilzerian

Γνωστός ως «ο Βασιλιάς του Instagram», ο Bilzerian αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους παίκτες πόκερ παγκοσμίως που δε διστάζει να δημοσιεύει τον λαμπερό τρόπο ζωής του. Τα 32 εκατομμύρια των ακολούθων του έχουν τη δυνατότητα να λάβουν γνώση για τα υψηλά πονταρίσματα που τοποθετεί στο αγαπημένο του παιχνίδι, τα επικίνδυνα ακροβατικά, τη συλλογή πυροβόλων όπλων και τις φιλίες του με διάφορες διασημότητες παγκοσμίου φήμης.

Οι καταγγελίες σε βάρος του πολλές, συμπεριλαμβανομένης μιας υποτιθέμενης σωματικής επίθεσης σε μοντέλο στη διάρκεια ενός καυγά σε νυχτερινό κέντρο. Κι ενώ πάντα κατάφερνε να βγει αλώβητος, δεν συνέβη το ίδιο όταν συνελήφθη για κατοχή εκρηκτικών υλών με στόχο την κατασκευή αυτοσχέδιου μηχανισμού. Παρ’ όλα αυτά, τέθηκε υπό κράτηση για λιγότερο από 24 ώρες, καθώς επέλυσε το ζήτημα πληρώνοντας το υψηλό πρόστιμο που του επιβλήθηκε.

Mike Matusow

Ο Matusow είναι ένας ακόμη επαγγελματίας παίκτης πόκερ, με πολλές μάλιστα επιτυχίες στο βιογραφικό του (τέσσερις φορές νικητής στο World Series of Poker και κατάκτηση του στέμματος στο WSOP Tournament of Champions). Με το παρατσούκλι "The Mouth", ο Matusow έγινε διάσημος για τις ιδιαίτερες ικανότητες του στο παιχνίδι. Ωστόσο, δεν ήταν το πόκερ που τον οδήγησε να φιγουράρει σε όλα τα πρωτοσέλιδα, αλλά η παροχή φαρμάκων και παραισθησιογόνων ουσιών σε έναν μυστικό αστυνομικό, μια ενέργεια που είχε ως αποτέλεσμα την εξάμηνη φυλάκιση του.

Dragan Kostic

Γεννημένος στη Βόρεια Μακεδονία αλλά με ισπανικό διαβατήριο, ο παγκοσμίου φήμης παίκτης πόκερ Dragan Kostic σημείωσε μια αξιέπαινη επιτυχία όταν κατετάγη δεύτερος στο Main Event του EPT Barcelona. Η μεγάλη του νίκη του εξασφάλισε κέρδος ύψους 532.000 ευρώ.

Το συγκεκριμένο ποσό ωστόσο συνοδεύονταν από υψηλή φορολόγηση, κάτι που ο Kostic επεδίωξε να αποφύγει χωρίς όμως επιτυχία. Ως άμεση συνέπεια, οι φορολογικές αρχές της Ισπανίας του επέβαλαν ποινή φυλάκισης 18 μηνών με παράλληλες οικονομικές κυρώσεις. Παρά την έφεση και τις απεγνωσμένες προσπάθειες να αποφύγει τη φυλακή, τίποτα δεν άλλαξε και εξέτισε κανονικά την ποινή του.

Billy Walters

Φιλάνθρωπος, επιχειρηματίας και επαγγελματίας στα τυχερά παιχνίδια, με έφεση στο στοίχημα, ο Walters έγινε γνωστός για τα ιδιαίτερα υψηλά πονταρίσματα που τοποθετούσε καθώς και για τις εξωπραγματικές νίκες που σημείωνε. Φημολογείται μάλιστα πως τα υπέρογκα κέρδη του εξασφάλισαν επτά πολυτελή διαμερίσματα και περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια στους τραπεζικούς του λογαριασμούς.

Ωστόσο, το 2017 ο Walters κρίθηκε ένοχος για συμμετοχή σε ένα σχέδιο ανταλλαγής εμπιστευτικών πληροφοριών που του είχε αποφέρει περίπου 32 εκατομμύρια δολάρια. Η ενέργεια αυτή τον οδήγησε στη φυλακή για πέντε χρόνια, ενώ παράλληλα κλήθηκε να καταβάλλει πρόστιμο ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων. Σημειώνεται ωστόσο πως δεν ήταν η πρώτη φορά που ήρθε αντιμέτωπος με το νόμο, καθώς παλιότερα είχε κατηγορηθεί για παράνομο τζόγο, κρινόμενος τελικά αθώος. Ο 74χρονος πλέον Walters αφέθηκε ελεύθερος με κατ' οίκον περιορισμό όταν ξέσπασε η πανδημία του κορωνοϊού και η ποινή του ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2022.

Tony O’Reilly

Η προσθήκη ενός Ιρλανδού διευθυντή ταχυδρομείου φαντάζει ίσως περίεργη στην υπό εξέταση λίστα όπου πρωταγωνιστούν κατά βάση επιχειρηματίες και διάσημοι παίκτες τυχερών παιχνιδιών. Αλλά αυτό είναι που την κάνει ακόμη πιο εντυπωσιακή! Ο λόγος για τον Tony O'Reilly, που σταδιακά άρχισε να αναπτύσσει εθισμό στον τζόγο, ένα πρόβλημα που δεν άργησε να εκτροχιαστεί.

Το 2011, ο O’Reilly συνελήφθη για την κλοπή 1.75 εκατομμυρίων ευρώ από τα ταμεία του ταχυδρομείου, ξεκινώντας τη δράση του με κέρματα και καταλήγοντας να αποσπάει πολλές δεσμίδες χαρτονομισμάτων. Όλα αυτά φυσικά για να καλύψει τα συνεχώς αυξανόμενα χρέη του από την μεγάλη του εξάρτηση. Καταδικάστηκε σε τριετή φυλάκιση, εκτίοντας ωστόσο μόνο τους 18 μήνες της ποινής του.

Η ιστορία του ωστόσο ολοκληρώνεται με μια νότα ελπίδας κι αισιοδοξίας, καθώς μετά την αποφυλάκιση του έγραψε ένα βιβλίο για το πρόβλημα που κατέστρεψε τη ζωή του και τα έσοδα των πωλήσεων διατίθεται σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Ted Forrest

Ο Ted Forrest αποτελεί έναν ακόμη επαγγελματία παίκτη του πόκερ από τις ΗΠΑ που στέφθηκε έξι φορές νικητής του WSOP, ενώ κατέκτησε κι έναν τίτλο World Poker Tour. Ο 55χρονος μετρ του πόκερ, ευρέως γνωστός ως "Professor Backwards", κατηγορήθηκε το 2016 για δύο κακουργήματα: κλοπή και εξαργύρωση δύο επιταγών ύψους 215.000 δολαρίων. Έχοντας κριθεί ένοχος από το αρμόδιο δικαστήριο, του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης αρκετών ετών, ενώ κλήθηκε να καταβάλλει κι ένα ιδιαίτερα υψηλό πρόστιμο.

Dan Tan

Ο Dan Tan είναι επιχειρηματίας από τη Σιγκαπούρη και ιδιαίτερα γνωστός για την αγάπη του στα τυχερά παιχνίδια. Στην πραγματικότητα όμως έγινε ευρέως γνωστός για τα εγκλήματα που διέπραξε, με κυριότερο όλων την εμπλοκή του στο σκάνδαλο των στημένων ποδοσφαιρικών αγώνων στην Ιταλία το 2011 (Calcio Scommesse). Φημολογείται μάλιστα πως ο Dan Tan αποτέλεσε τον εγκέφαλο του σκανδάλου!

Συνολικά πιστεύεται πως ο Dan Tan κρύβεται πίσω από περισσότερες των 150 χειραγωγήσεων αγώνων σε όλη την Ευρώπη αλλά και τη Νιγηρία. Πέρασε σχεδόν έξι χρόνια στη φυλακή και αφέθηκε ξανά ελεύθερος το 2019. Σημειώνεται ωστόσο πως η φυλακή ήταν γνώριμο μέρος για εκείνον, καθώς είχε βρεθεί και παλιότερα (δεκαετία του ’90) πίσω από τα σίδερα, όταν καταδικάστηκε για παράνομες στοιχηματικές δραστηριότητες.

Ernie Scherer

Άλλος ένας δημοφιλής Αμερικανός επαγγελματίας παίκτης του πόκερ είναι ο Ernie Scherer, με κέρδη που υπερβαίνουν τις 313.000 δολάρια και συμμετοχή στο World Series Of Poker τις χρονικές 2006 και 2007. Κι αν το όνομα του σου είναι οικείο, πιθανότατα είναι για τους λάθους λόγους, καθώς η ιστορία του Scherer είναι πολύ σκοτεινή.

Ο Scherer καταδικάστηκε για τη δολοφονία των δύο γονιών του το 2008. Οι επίσημες αναφορές κάνουν λόγο για ένα καλά οργανωμένο έγκλημα που ο Scherer φρόντισε να μοιάζει αρχικά με διάρρηξη. Το κίνητρο του ωστόσο δεν ήταν άλλο από τα χρήματα, καθώς επρόκειτο να κληρονομήσει περισσότερα από 2 εκατομμύρια δολάρια. Η δικαστική απόφαση ήταν δις ισόβια, μία φορά για κάθε γονιό του.

Bryan Micon

Ο Micon ήταν ένας ιδιαίτερα ανταγωνιστικός παίκτης του πόκερ που παράλληλα διηύθυνε μια ιστοσελίδα του αγαπημένου του παιχνιδιού μέσω bitcoin. Το πρόβλημα ωστόσο ήταν πως η διαδικτυακή του επιχείρηση που ονομαζόταν «SealsWithClub» δεν υπόκειντο στις απαραίτητες ρυθμίσεις. Με πιο απλά λόγια, λειτουργούσε παράνομα χωρίς την απαραίτητη άδεια για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτός ήταν και ο λόγος που ο Micon διώχθηκε από τις αρμόδιες αρχές, καταφέρνοντας όμως να διαφύγει για ένα διάστημα στην Αντίγκουα. Επιστρέφοντας στις ΗΠΑ το 2015, συνελήφθη και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 10 ετών. Η ένσταση του ωστόσο έγινε δεκτή και αφέθηκε ελεύθερος αφού κατέβαλε το χρηματικό ποσό των 25.000 δολαρίων.

Peter Jepsen

Ο Peter Jepsen είναι ένας Δανός παίκτης πόκερ που στο παρελθόν υπηρέτησε στη στρατιωτική αστυνομία της χώρας. Έχει σημειώσει μεγάλες επιτυχίες στο αγαπημένο του παιχνίδι, τόσο στο European Poker Tour το 2007 όσο και σε παγκόσμια online τουρνουά, εξασφαλίζοντας συνολικά κέρδη κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ!

Το 2019 ωστόσο, ο Jepsen καταδικάστηκε σε φυλάκιση τεσσάρων ετών για εξαπάτηση, καθώς εντοπίστηκε να «χακάρει» τους υπολογιστές άλλων παικτών στη διάρκεια διεξαγωγής διαδικτυακών τουρνουά. Φημολογείται μάλιστα πως ο Jepsen κατάφερνε να αποκτήσει πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των αντιπάλων του, έχοντας αποσπάσει συνολικά περισσότερα από 3.5 εκατομμύρια ευρώ στο διάστημα 2008 έως 2014.

