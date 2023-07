Betshop: Καλύτερη Στοιχηματική Εταιρεία για 3η συνεχή χρονιά - 2 πρώτα βραβεία και πολλές διακρίσεις

Onsports Team

Μεταξύ των κορυφαίων στοιχηματικών ιστοσελίδων στην Ελλάδα αναδείχθηκε το betshop στις 29/06/2023 στα Better Collective Bookmaker Awards 2023.

To betshop απέσπασε δύο πρώτα βραβεία, στις κατηγορίες «Καλύτερες αποδόσεις στο ποδόσφαιρο» και «Καλύτερη Εξυπηρέτηση Πελατών», κατατάχθηκε στην τέταρτη θέση στην κατηγορία «Καλύτερη Στοιχηματική Εταιρεία στην Ελλάδα», ενώ κατέληξε φιναλίστ και στην κατηγορία «Καλύτερες Προσφορές Καλωσορίσματος».

Ο σκοπός των βραβείων είναι να αναδείξουν τις καλύτερες στοιχηματικές ιστοσελίδες σε συνεργασία με τους Betarades, μετά από μία ενδελεχή και αδιάβλητη διαδικασία και να προσφέρουν στους παίκτες στοιχήματος μια ολοκληρωμένη εικόνα της αγοράς ώστε να παίρνουν τις καλύτερες δυνατές στοιχηματικές αποφάσεις.

Η ανάδειξη του www.betshop.gr από τους Έλληνες παίκτες στοιχήματος είναι η μεγαλύτερη αναγνώριση της Εταιρείας για την παροχή των πρότυπων υπηρεσιών της στην Ελλάδα.

Σχετικά με το www.betshop.gr

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας www.betshop.gr είναι η Εταιρεία B2B GAMING SERVICES Ltd, με έδρα στη Μάλτα, αριθμό μητρώου C. 41936, και διεύθυνση: 170, Pater House, Level 1 (Suite A41), Psaila Street, Birkirkara, BKR 9077, Malta. Η B2B GAMING SERVICES Ltd έχει αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) με αριθμούς αδείας Τύπου 1: HGC-000026-LH και Τύπου 2: HGC-000027-LH οι οποίες εκδόθηκαν στις 5/7/2021 και ισχύουν έως 5/7/2028.

21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα