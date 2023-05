Τουρνουά «Novibet Special – Athens to Vegas»: In the money η Day 2, τα έπαθλα & η δομή!

Onsports Team

Αντίστροφη μέτρηση για την Day 1a της Θεσσαλονίκης για το Novibet Special – Athens to Vegas, το οποίο ξεκινάει στο Vergina Theatro στις 31/05/2023, στις 15:00!

Novibet Special – Athens to Vegas: In the money όσοι περνάνε στην Αθήνα

Το μεγάλο τουρνουά που έρχεται από Novibet και Regency Casinos, με Buy-In τα 330€, έχει συνολικά τέσσερα flights για την πρώτη ημέρα, την Day 2 και την Day 3. Συγκεκριμένα:

31/05 – Day 1a (CAP 99, Regency Casino Thessaloniki)

07/06 – Day 1b (CAP 63, Regency Casino Mont Parnes)

08/06 – Day 1c (CAP 63, Regency Casino Mont Parnes)

09/06 – Day 1d (CAP 63, Regency Casino Mont Parnes)

10/06 – Day 2 (Regency Casino Mont Parnes)

11/06 – Day 3 (Regency Casino Mont Parnes)

Από κάθε flight της Day 1 περνάει το 12.5% των συνολικών entries στην Day 2 (10/6) και όλοι όσοι προκριθούν σε αυτή θα είναι ήδη στα χρηματικά έπαθλα! H Day 2 ξεκινάει από το Level 6k/12k.

Τα blinds για τις Day 1s αλλάζουν κάθε 30 λεπτά, στην Day 2 τα Levels γίνονται 45λεπτα, ενώ στην τελευταία ημέρα την Day 3 τα blinds αλλάζουν κάθε μια ώρα.

Αναλυτικά οι πληροφορίες για την δομή του τουρνουά.

Τα έπαθλα και το εξτρά πακέτο δώρο*

Ανεξάρτητα από το Prize Pool που θα μοιραστεί σε όσους μπουν στα χρηματικά έπαθλα, θα δοθεί κι ένα πολύ μεγάλο δώρο* εξτρά στον νικητή, με το οποίο θα ζήσει την απόλυτη ποκερική εμπειρία, αφού θα συμμετάσχει στο Main Event του World Series of Poker 2023.

Διαβάστε αναλυτικά για το εξτρά έπαθλο* που θα πάρει ο νικητής του Novibet Special – Athens to Vegas.

Online Mega Satellite στο Novibet Poker!

Την Κυριακή 28/05/2023 στις 20:00, μέσα από την πλατφόρμα Poker της Novibet, θα μπορούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι να διεκδικήσουν μια θέση στο τουρνουά Novibet Special - Athens to Vegas, αξίας 330€.

Στο tournament lobby μπορούν να βρουν το τουρνουά με όνομα Athens to Vegas Mega Sat - 5 Tickets GTD. Στο τουρνουά υπάρχουν ως εγγυημένο έπαθλο 5 εισιτήρια των 330€, με το Buy-In να έχει οριστεί στα 40€.

Οι νικητές θα έχουν την επιλογή να διαλέξουν εάν θα συμμετάσχουν στις 31/05 (Day 1a) στο Regency Casino Thessaloniki ή στις 07/06 (Day 1b) στο Regency Casino Mont Parnes.

Κέρδισε την θέση σου!

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / 21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ: ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ