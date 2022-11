Onsports Bet: Παιχνίδι με κάρτες και γκολ

INTIME.GR

Το Εκουαδόρ ήταν σαρωτικό κόντρα στο Κατάρ στο εναρκτήριο ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022. Οι Λατινοαμερικανοί έβαλαν τις βάσεις από πολύ νωρίς και μπήκαν με το δεξί στην διοργάνωση.

Πλέον από σήμερα αρχίζει το κυρίως μενού με τρεις αγώνες, οι οποίοι μας δίνουν την ευκαιρία για γερό ποντάρισμα προκειμένου να πάμε στο ταμείο.

Θα αρχίσουμε με την αναμέτρηση ανάμεσα στην Αγγλία και το Ιράν. Οι παίκτες του Γκάρεθ Σαουθγκέιτ είναι το φαβορί, με τους Ιρανούς να σκοπεύουν να χτυπήσουν στην δύναμη. Το over 4,5 κάρτες πληρώνει 2.85 και είναι μια καλή επιλογή.

Θα συνεχίσουμε με την αναμέτρηση ανάμεσα στην Ολλανδία και την Σενεγάλη, με τους «οράνιε» να είναι το φαβορί. Η επιλογή μας ωστόσο θα είναι το over 2,5 σε απόδοση 2.12, ενώ την ίδια επιλογή θα έχουμε και στο παιχνίδι των ΗΠΑ με την Ουαλία.

Οι επιλογές

Αγγλία-Ιράν Over 4,5 κάρτες 2.85

Σενεγάλη-Ολλανδία Over 2,5 2.12

ΗΠΑ-Ουαλία Over 2,5 2.45