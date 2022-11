Onsports Bet: Παιχνίδι με κάρτες και γκολ στα ντέρμπι

INTIME.GR

Γεμάτο ντέρμπι είναι το σημερινό κουπόνι με τις επιλογές να είναι πολλές προκειμένου να μπορέσουμε να βρούμε τον δρόμο για το ταμείο.

Κάπως έτσι λοιπόν θα έχουμε επιλογές για όλα τα γούστα. Από κάρτες, γκολ μέχρι και σκορέρ για όσους θέλουν να ρισκάρουν. Αλλά ας ξεκινήσουμε να δούμε τα σημεία που μας αρέσουν και προτείνουμε.

Θα αρχίσουμε από την Αγγλία και την Premier League. Η Τσέλσι στο λονδρέζικο ντέρμπι υποδέχεται την Άρσεναλ, με τις δυο ομάδες να σκοράρουν πολυ και το να το πράξουν οι δυο ομάδες στον αγώνα πληρώνει καλά. Το ίδιο θα ποντάρουμε και στο ντέρμπι της Τότεναμ με την Λίβερπουλ.

Από την Αγγλία θα μετακομίσουμε στην Ελλάδα, με τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Το ντέρμπι αναμένεται να έχει πολύ ένταση, με τους «πράσινους» να είναι σε καλύτερη κατάσταση και το φαβορί αλλά σε ντέρμπι δεν μετράνε αυτά και αναμένεται να γίνει μάχη.

Το over 0,5 στις κόκκινες κάρτες πληρώνει 2.87 και θα το ποντάρουμε, ενώ για πιο extreme επιλογή θα πάρουμε το κόκκινη κάρτα και καταλογισμός πέναλτι στον αγώνα σε απόδοση 8.25.

Δυνατή μάχη θα γίνει και στην Τρίπολη με τον Αστέρα να υποδέχεται την ΑΕΚ. Και εδώ η κόκκινη κάρτα πληρώνει καλά και θα το επιλέξουμε.

Πολλές κάρτες θα έχει και το ντέρμπι της Ανδαλουσίας ανάμεσα σε Μπέτις και Σεβίλλη. Θα προτείνουμε το over 7,5 στις κίτρινες κάρτες σε απόδοση 1.87, ενώ το over 0,5 στις κόκκινες κάρτες είναι σε απόδοση 2.85.

Ντέρμπι και στην Ιταλία, με την Γιουβέντους να υποδέχεται την Ίντερ και τις δυο ομάδες να θέλουν τη νίκη. Ο Ντούσαν Βλάχοβιτς είναι το «πολυβόλο» της Γιουβέντους και το να σκοράρει πληρώνει 2.75. Σκόρερ θα επιλέξουμε και στο Ρόμα-Λάτσιο, με τον Τάμι Άμπραχαμ να είναι η επιλογή μας.

Οι επιλογές μας

Τσέλσι-Άρσεναλ G/G 1.68

Τότεναμ-Λίβερπουλ G/G 1.55

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός over 0,5 κόκκινη κάρτα 2.87

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός Κόκκινη και πέναλτι 8.25

Αστέρας Τρίπολης-ΑΕΚ over 0,5 κόκκινη κάρτα 4.15

Μπέτις-Σεβίλλη over 7,5 κίτρινες κάρτες 1.87

Μπέτις-Σεβίλλη over 0,5 κόκκινη κάρτα 2.85

Γιουβέντους-Ίντερ Βλάχοβιτς (anytime σκόρερ) 2.75

Ρόμα-Λάτσιο Άμπραχαμ (anytime σκόρερ) 2.65