Τελικός για το ευρωπαϊκό εισιτήριο στα play off της Super League

Onsports Team

Ο Άρης και η ΑΕΚ δίνουν «τελικό», το Σάββατο (20:00) στη Θεσσαλονίκη, με έπαθλο ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Η ομάδα που θα επικρατήσει στο μεταξύ τους ματς θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο Conference League της νέας περιόδου. Η ισοπαλία θα τις διατηρήσει ισόβαθμες, με τον Άρη σε αυτή την περίπτωση να έχει το προβάδισμα αφού στις 3 προηγούμενες αναμετρήσεις τους είχε 2 νίκες έναντι μίας της ΑΕΚ.

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρονται περισσότερες από 400 στοιχηματικές επιλογές για το μεγάλο παιχνίδι των play off της Super League, Άρης-ΑΕΚ.

Ανάμεσά τους είναι και αυτές για τη νίκη με μηδέν παθητικό, το ημίχρονο με τα περισσότερα γκολ, το Τελικό Αποτέλεσμα σε συνδυασμό Goal/No Goal, τα μονά/ζυγά γκολ, το σύνολο των κόρνερ, τα κόρνερ του 1ου ημιχρόνου, την ομάδα που θα εκτελέσει το πρώτο κόρνερ, την ομάδα με τα περισσότερα κόρνερ, την πρώτη ομάδα που θα σκοράρει, το στοίχημα χωρίς ισοπαλία, τη διαφορά νίκης.

Οι προσφορές του Πάμε Στοίχημα στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας

Το Σάββατο (18:45) στο Γουέμπλεϊ, διεξάγεται ο τελικός του Κυπέλλου Αγγλίας. Για δεύτερη φορά θα συναντηθούν φέτος σε τελικό η Τσέλσι και η Λίβερπουλ. Την πρώτη φορά, στις 27 Φεβρουαρίου, στο Γουέμπλεϊ, στον τελικό του Λιγκ Καπ, ήρθαν ισόπαλες με 0-0 και η Λίβερπουλ πήρε το τρόπαιο στα πέναλτι.

Η Τσέλσι θέλει να κλείσει τη σεζόν με έναν τίτλο. Η Λίβερπουλ έχει ήδη πάρει το Λιγκ Καπ και εκτός από το Κύπελλο διεκδικεί το Πρωτάθλημα (κυνηγάει την Μάντσεστερ Σίτι) και το Τσάμπιονς Λιγκ (θα αντιμετωπίσει στον τελικό, στις 28 Μαΐου, τη Ρεάλ Μαδρίτης).

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα έχουν πάνω από 400 επιλογές για να ποντάρουν στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας, Τσέλσι-Λίβερπουλ.

Προσφέρονται ενισχυμένες αποδόσεις στις αγορές «Τελικό Αποτέλεσμα», «Over/Under» και «Goal/No Goal», καθώς και η «Επιστροφή Στοιχήματος» για την οποία ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ανάμεσα στα ειδικά στοιχήματα είναι και αυτό για την μέθοδο κατάκτησης του Κυπέλλου (κανονική διάρκεια, παράταση ή πέναλτι).

Ενισχυμένες αποδόσεις για τον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλά ειδικά στοιχήματα και για τον τελικό του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Τραγουδιού, ο οποίος διεξάγεται το βράδυ του Σαββάτου, με τη συμμετοχή και της Ελλάδας.

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρονται ενισχυμένες Αποδόσεις, για την ελληνική συμμετοχή, στα ειδικά στοιχήματα για την πρώτη βαλκανική χώρα και τον τερματισμό στις 5 πρώτες θέσεις του τελικού.