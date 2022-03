Αυλαία στη Super League και μεγάλα ντέρμπι σε Αγγλία και Ιταλία

Onsports Team

Η κανονική περίοδος του πρωταθλήματος της Super League ολοκληρώνεται αύριο (19:00) και την επόμενη εβδομάδα αρχίζουν τα play off και τα play out. Το ενδιαφέρον στην τελευταία αγωνιστική επικεντρώνεται στη μάχη για την 6η θέση των play off.

Τρεις ομάδες διεκδικούν το τελευταίο εισιτήριο, ο Αστέρας Τρίπολης, ο ΠΑΣ Γιάννινα και ο ΟΦΗ. Ένα βαθμό περισσότερο έχει ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος αντιμετωπίζει στο ΟΑΚΑ την ΑΕΚ. Ο ΠΑΣ Γιάννινα παίζει εκτός έδρας με τον Βόλο και ο ΟΦΗ φιλοξενεί στο Ηράκλειο τον Απόλλων Σμύρνης.

Στην Ιταλία οι δύο ομάδες που «συγκατοικούν» στην κορυφή, η Νάπολι και η Μίλαν, συγκρούονται στην έδρα της πρώτης. Αύριο, στις 21:45, ξεκινάει το ντέρμπι της Serie A, το οποίο προσφέρεται με ενισχυμένες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα».

Ντέρμπι έχει το πρόγραμμα και στην Αγγλία. Η πρωτοπόρος της Premier League Μάντσεστερ Σίτι υποδέχεται αύριο (18:30) τη συμπολίτισσά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

