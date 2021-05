Στοίχημα: Στήριγμα στα γκολ

Φουλ πρόγραμμα σήμερα, με τις αναμετρήσεις για τα playoffs της Super League να συγκεντρώνουν τα βλέμματα και να μας κάνουν να τα ποντάρουμε για να μπορέσουμε να πάμε στο ταμείο.

Τα εισιτήρια που οδηγούν στα προκριματικά του Champions League (Ολυμπιακός) και του Conference League (ΠΑΟΚ, Άρης, ΑΕΚ) έχουν βρει κατόχους, ωστόσο η τελική κατάταξη παίζει το δικό της ρόλο στο πρεστίζ των συλλόγων.

Σε μία πρόβα τζενεράλε για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στον Πειραιά τον ΠΑΟΚ.

Ο Πέδρο Μαρτίνς πραγματοποιεί αρκετά «πειράματα» τις τελευταίες αγωνιστικές, κάτι που έχει κόστος στα αποτελέσματα, τη στιγμή που η ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία έχει βρει ρυθμό και κρατάει στα χέρια της τη δεύτερη θέση.

Την οποία κοιτάει ο Άρης, που περιμένει στη Θεσσαλονίκη τον αποκαρδιωμένο – αλλά και χωρίς πλέον τον Λάζλο Μπόλονι - Παναθηναϊκό. Στις δυο αυτές αναμετρήσεις θα πάρουμε το over 2,5 που το συναντάμε σε απόδοση 2.03 και 2.16.

Τέλος, θα πάμε στο ματς της Τσέλσι με την Άρσεναλ για την Premier League. Η ομάδα του Τόμας Τούχελ με νίκη λογικά θα «κλειδώσει» την είσοδο στην τετράδα.

Η Άρσεναλ χρειάζεται μόνο νίκη για να ελπίζει στη μάχη της Ευρώπης, σε ζευγάρι που κρίνεται αρκετά πιθανό να ξεφύγει το σκορ. Δελεαστικό το Over 2.5 Goal με 2.05 απόδοση και αξίζει το ανάλογο ρίσκο.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΟΚ Over 2.5 2.03

ΑΡΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Over 2,5 2.16

ΤΣΕΛΣΙ - ΑΡΣΕΝΑΛ Over 2.5 2.01