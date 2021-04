Στοίχημα: Πολλά γκολ σε playoffs και Ισπανία

Onsports Team

Τρεις εβδομάδες μετά τη νίκη του με 2-1, στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, ο Παναθηναϊκός περιμένει και πάλι τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας ενώ λίγο αργότερα, στη Θεσσαλονίκη, ο Άρης φιλοδοξεί να κερδίσει εκ νέου τον Αστέρα Τρίπολης, κάτι που έκανε ήδη τρεις φορές τη φετινή σεζόν.

Θα πάμε στην επιλογή του Over 2,5 και στις δυο αναμετρήσεις πιστεύοντας και από ότι έχουμε δει ότι θα παίξουν ανοικτά οι ομάδες και θα σκοράρουν πολλά γκολ.

Από την Ελλάδα θα φύγουμε για την Ισπανία, όπου η Σεβίλλη υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης. Με ήρωα τον κίπερ Μπόνο που χρίστηκε και σκόρερ η Σεβίλλη κατάφερε στις καθυστερήσεις να σώσει τον βαθμό στην έδρα της Βαγιαδολίδ διαμορφώνοντας το τελικό 1-1. Αποτέλεσμα που άξιζε με τη συνολική της εμφάνιση.

Για ακόμα ένα ματς η Ατλέτικο δεν έπεισε καθόλου παίρνοντας με τα χίλια ζόρια το τρίποντο στο εντός με την Αλαβές με το ισχνό 1-0 να έρχεται αγχωτικά. Και εδώ το over 2,5 μας αρέσει και θα το ποντάρουμε για να πάμε στο ταμείο.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΟΚ over 2,5 2.32

ΑΡΗΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ over 2,5 2.37

ΣΕΒΙΛΛΗ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ over 2,5 2.48