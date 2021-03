Στοίχημα: Κλειδώνουν τα τελευταία εισιτήρια για τους «8» του Champions League

Onsports Team

Τα τελευταία εισιτήρια τσεκάρονται για τα προημιτελικά του Champions League με την Μπάγερν Μονάχου να έχει το πάνω χέρι κόντρα στην Λάτσιο μετά το 4-1 του πρώτου αγώνα, ενώ η Τσέλσι έχει προβάδισμα κόντρα στην Ατλέτικο, το οποίο πήρε με τη γκολάρα του Ζιρού στο πρώτο ματς.

Η Μπάγερν δύσκολα θα επαναπαυτεί στο 1-4 του πρώτου αγώνα. Είναι στο DNA της να κυνηγά πάντα τη νίκη και αυτό θα επιδιώξει να κάνει και στον επαναληπτικό με τη Λάτσιο και όλοι ξέρουμε ότι μπορεί να το πράξει πετυχαίνοντας μάλιστα και πολλά γκολ. Θα πάμε στον άσο σε συνδυασμό με το over 3,5 που θεωρούμε ότι μπορεί να βγει.

Από εκεί και πέρα στο άλλο ματς της αποψινής βραδιάς η Τσέλσι υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι δυο ομάδες δεν φημίζονται για την επίθεση τους και περιμένουμε ένα κλειστό ματς, όπου θεωρούμε ότι οι Άγγλοι θα καταφέρουν να πάρουν τη νίκη μιας και η Ατλέτικο δεν είναι σε καθόλου καλό φεγγάρι. Και εδώ θα πάμε σε combo επιλογή με τον άσο σε συνδυασμό με το under 4,5 να πληρώνει καλά.

Τέλος, θα κλείσουμε τις επιλογές μας από την Championship της Αγγλίας όπου η Νόριτς είναι ασταμάτητη και θέλει μια ακόμα νίκη κόντρα στην Νότιγχαμ προκειμένου να πλησιάσει την επιστροφή της στην Premier League. Το διπλό σε συνδυασμό με το over 1,5 ειναι μια καλή λύση και θα το ποντάρουμε.

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ-ΛΑΤΣΙΟ 1 & over 3,5 2.15

ΤΣΕΛΣΙ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1 & under 4,5 2.33

ΝΟΤΙΓΧΑΜ-ΝΟΡΙΤΣ 2 & over 1,5 2.37

Υ.Γ. Για fun bet θα πάρουμε και τρία ακριβές σκορ με όποιο ρίσκο και αν υπάρχει με συνολική απόδοση 750,78. Συγκεκριμένα θα πάμε στο 4-0 της Μπάγερν Μονάχου κόντρα στη Λάτσιο σε απόδοση 12.50, το 2-1 της Τσέλσι κόντρα στην Ατλέτικο σε απόδοση 7.75 και της Νόριτς το 2-0 κόντρα στην Νότιγχαμ σε απόδοση 7.50.