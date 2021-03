Στοίχημα: Πολλά γκολ στο «φινάλε» της Super League

Onsports Team

Η κανονική περίοδος τελειώνει στη Super League, με τις ομάδες πλέον να ετοιμάζονται για τα playoffs και τα playouts. Κίνητρο για κάποια ομάδα να αλλάξει και από τα playouts να βρεθεί στα playoffs δεν υπάρχει οπότε οι ομάδες ίσως δουν πιο χαλαρά την τελευταία αγωνιστική.

Και όταν λέμε πιο χαλαρά εννοούμε να αφήσουν για λίγο την άμυνα και να προσπαθήσουν να σκοράρουν. Γι΄αυτό βρήκαμε τρεις αναμετρήσεις που μπορούν να μας πάνε στο ταμείο με το over 2,5.

Με αρκετές αλλαγές θα παραταχθεί στο Αλκαζάρ ο Ολυμπιακός, έχοντας στο μυαλό του τον επαναληπτικό με την Άρσεναλ όσο και αν τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα μετά το 1-3 στο Φάληρο. Το βαθμολογικό κίνητρο είναι αποκλειστικά με την μεριά της Λάρισας και γι΄αυτό σε σημείο τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί στην αναμέτρηση. Θα πάρουμε το over 2,5 μιας και οι δυο ομάδες σκοράρουν πολύ και η ΑΕΛ δεν φημίζεται για την άμυνα της.

Στη συνέχεια θα πάμε στο ματς του Άρη με τον ΟΦΗ, όπου η ομάδα της Θεσσαλονίκης θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά το 2-2 στην Τούμπα, ενώ ο ΟΦΗ με νέο τεχνικό τον Νίκο Νιόπλια στον πάγκο του θα προσπαθήσει να βγάλει ένα καλύτερο πρόσωπο. Και εδώ το over 2,5 φαίνεται καλό και θα το ποντάρουμε.

Τέλος, θα κλείσουμε τις επιλογές μας με το ντέρμπι της Λεωφόρου ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Οι δυο ομάδες δεν είναι στην καλύτερη τους κατάσταση και θέλουν τη νίκη για να μην συνεχίσουν σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα. Επιλογή στο over 2,5 και στο συγκεκριμένο παιχνίδι μιας και οι δυο ομάδες θα κυνηγήσουν τα γκολ.

ΑΕΛ - Ολυμπιακός over 2,5 1.83

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ over 2,5 2.38

Άρης - ΟΦΗ over 2,5 1.83