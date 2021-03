Στοίχημα: Το ντέρμπι η Γιουνάιτεντ

Onsports Team

Ντέρμπι στο Ολντ Τράφοντ ανάμεσα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την Μίλαν με τις μνήμες από τις μεγάλες μάχες του παρελθόντος να έρχονται ξανά στο προσκήνιο.

Έκανε την υπέρβαση και νίκησε εκτός έδρας 2-0 τη Μάντσεστερ Σίτι στο ντέρμπι της πόλης. Αποτέλεσμα που επανέφερε την ηρεμία, αναμφίβολα το καλύτερο φάρμακο ενόψει των διπλών αναμετρήσεων με τη Μίλαν. Από την πλευρά της η Μίλαν αν και παρατάχθηκε με αρκετές απουσίες, επικράτησε εκτός έδρας με σκορ 2-0 απέναντι στη Βερόνα. Διατηρήθηκε στο -4 από την κορυφή στη Σέριε Α Ιταλίας και την πρωτοπόρο Ίντερ, στη μάχη για την κατάκτηση του φετινού τίτλου. Θα πάμε στον άσο σε συνδυασμό με το over 2,5 σε απόδοση 2.35.

Από εκεί και πέρα, η Ρόμα υποδέχεται την Σάχταρ και θέλει να πάρει το προβάδισμα για πρόκριση στην επόμενη φάση. Το ματς είναι ανοικτό και το over 2,5 πληρώνει καλά για να πάμε στο ταμείο. Το συγκεκριμένο σημείο θα πάρουμε και στο Τότεναμ-Ντινάμο Ζάγκρεμπ.

Η Τότεναμ είναι το φαβορί στο ζευγάρι, αλλά χρειάζεται και να δώσει την απαιτούμενη προσοχή και όπως έχει δείξει και στα προηγούμενα ματς της μπορεί να σκοράρει πολύ και να δικαιώσει το over 2,5.

ΡΟΜΑ-ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ over 2,5 1.57

ΤΟΤΕΝΑΜ-ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ over 2,5 1.53

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ-ΜΙΛΑΝ 1 & over 2,5 2.35