Ντέρμπι στο ΟΑΚΑ για το γόητρο και τη δεύτερη θέση

Τα play off της Super League συνεχίζονται με ντέρμπι. Απόψε, στις 21:30, στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, στην πέμπτη αναμέτρησή τους στην εφετινή σεζόν.



Στα δύο παιχνίδια της κανονικής περιόδου ο Παναθηναϊκός ήταν αήττητος. Έφερε ισοπαλία με 2-2 στην Τούμπα και πήρε τη νίκη με 2-0 στο ΟΑΚΑ. Οι 2 ομάδες βρέθηκαν αντιμέτωπες και στο κύπελλο. Ο ΠΑΟΚ πέτυχε 2 νίκες με 2-0 και 0-1 και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά.



Στο σημερινό ματς ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί για το γόητρο, για να δώσει συνέχεια στις επιτυχίες του στα ντέρμπι του πρωταθλήματος. Προέρχεται από την ισοπαλία 1-1 κόντρα στην ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει μεγάλο βαθμολογικό κίνητρο, αφού δίνει μάχη με την ισόβαθμή του ΑΕΚ για το δεύτερο εισιτήριο που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.

Έξοδος στο Ηράκλειο για την ΑΕΚ



Τα άλλα δύο παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής των play off της Super League θα διεξαχθούν αύριο. Στις 19:15 ο ΟΦΗ υποδέχεται την ΑΕΚ και στις 21:30 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Άρη.



Μόνο νίκη θέλει η ΑΕΚ στο Ηράκλειο, στην προσπάθειά της να πάρει τη δεύτερη θέση. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται αγκαλιά με τον τίτλο και θα κυνηγήσει ένα ακόμα τρίποντο στο Καραϊσκάκη. Ο ΟΦΗ και ο Άρης προσπαθούν να τερματίσουν στην πέμπτη θέση της κατάταξης.



