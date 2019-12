Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας: Με στόχο τη νίκη -πάση θυσία- οι ερυθρόλευκοι

Εντούτοις ο Πέδρο Μαρτίνς έχει να αντιμετωπίσει έναν μεγάλο πονοκέφαλο, καθώς οι όποιες ελπίδες υπήρχαν να προλάβει ο Γάλλος μεσοεπιθετικός το τελευταίο παιχνίδι των ομίλων, χάθηκαν τη Δευτέρα, όταν ο Ματιέ Βαλμπουενά συνέχισε το πρόγραμμα αποκατάστασης στην πατρίδα του και κατά συνέπεια δεν προλαβαίνει να τεθεί στη διάθεση της ομάδας για το ματς της Τετάρτης. Αντιθέτως ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, που ταλαιπωρήθηκε από ενοχλήσεις τις προηγούμενες μέρες, αναμένεται να βρίσκεται στην αποστολή, έστω και ως λύση από τον πάγκο.

Παράλληλα στα… αυτιά των υπευθύνων του Ολυμπιακού φτάνουν οι σειρήνες από την Ευρώπη και τα μεταγραφικά δημοσιεύματα από την Αγγλία που αναφέρουν πως υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για βασικό παίκτη του Ολυμπιακού. Οι φετινές εμφανίσεις της ομάδας στο Champions League, ακόμα και αν δεν έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα για τους Πειραιώτες, έχουν αναγκάσει αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες να παρακολουθούν ορισμένους ποδοσφαιριστές των «ερυθρολεύκων». Ο λόγος γίνεται κυρίως για τον Ομάρ Ελαμπντελαουί. Ο Νορβηγός δεξιός μπακ που ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του όσο βρίσκεται στον Πειραιά, μένει ελεύθερος στο τέλος της σεζόν, οι συζητήσεις του με τον Ολυμπιακό για νέο συμβόλαιο έχουν κολλήσει και οι μνηστήρες ολοένα και πληθαίνουν.

Κανείς δεν είναι αδιάφορος για το μεγάλο παιχνίδι του champions League ούτε στον Ερυθρό Αστέρα. «Είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι της σεζόν για εμάς. Θα πρέπει να είμαστε όσο πιο συγκεντρωμένοι γίνεται για να τα καταφέρουμε. Ξέρουμε πως με νίκη ή ισοπαλία θα συνεχίσουμε στο Γιουρόπα Λιγκ και περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι», δήλωσε χαρακτηριστικά λίγο πριν το μας ο Πορτογάλος επιθετικός των Σέρβων Τομανέ.

Διαιτητής του αγώνα ορίστηκε από την UEFA ο Ιταλός Ντανιέλε Ορσάτο, από την Elite κατηγορία. Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Μανγκανέλι, Τζιαλατίνι, 4ος ο Ντοβέρι και στο VAR οι Γκουίντα, Καρμπόνε.

