Ο Μουρίνιο επιστρέφει στο Old Trafford

Ένα χρόνο μετά την αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Ζοσέ Μουρίνιο επιστρέφει στο Old Trafford ως προπονητής της Τότεναμ. Το αυριανό (21:30) ντέρμπι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Τότεναμ ξεχωρίζει στην εμβόλιμη 15η αγωνιστική της Premier League. Και οι δύο ομάδες θέλουν τη νίκη στην προσπάθειά τους να πλησιάσουν την πρώτη τετράδα του Champions League.

Η Τότεναμ βρίσκεται στην 5η θέση με 20 βαθμούς και με τον Μουρίνιο στον πάγκο της πέτυχε 3 σερί νίκες στο πρωτάθλημα και το Champions League. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι 9η με 18 βαθμούς και προέρχεται από την εντός έδρας ισοπαλία 2-2 με την Άστον Βίλα.

Ασταμάτητη η Λίβερπουλ τρέχει για τον τίτλο

Πρωτοπόρος στην Premier League με 40 βαθμούς και αήττητη με 13 νίκες και 1 ισοπαλία είναι η Λίβερπουλ. Δείχνει αποφασισμένη να κατακτήσει το πρώτο της πρωτάθλημα μετά το 1990.

Αύριο (22:15) υποδέχεται στο Anfield τη συμπολίτισσά της Έβερτον, η οποία μετά την ήττα της με 2-1 από τη Λέστερ υποχώρησε στην 17η θέση.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει περισσότερες από 200 επιλογές πριν από την έναρξη και κατά τη διάρκεια των αγώνων Τότεναμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Λίβερπουλ-Έβερτον, μεταξύ άλλων, για το λεπτό του πρώτου και του τελευταίου γκολ, τον πρώτο και τον τελευταίο παίκτη που θα σκοράρει και τον σκόρερ οποιουδήποτε γκολ, τη διαφορά νίκης, τα συνολικά κόρνερ, την ομάδα που θα εκτελέσει το πρώτο και το τελευταίο κόρνερ.

Τα 7 συνδυαστικά στοιχήματα για τον αγώνα Μάντσεστερ Γιουν.-Τότεναμ

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει και 13 συνδυαστικά στοιχήματα για τα αγγλικά ντέρμπι, 7 για τον αγώνα Τότεναμ-Μάντσεστερ Γιουν. και 6 για το παιχνίδι Λίβερπουλ-Έβερτον. Τα συνδυαστικά στοιχήματα για το ντέρμπι του Old Trafford είναι τα εξής:

• Ο Σον να σκοράρει και η Τότεναμ Over 4,5 κόρνερ στον αγώνα

• Λεπτό πρώτου γκολ από το 1’ έως το 15’ και Over 10,5 κόρνερ στον αγώνα

• Η Τότεναμ να κερδίσει με ακριβώς 1 γκολ διαφορά και ομάδα με τα περισσότερα κόρνερ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

• Ακριβές σκορ 3-1,2-2 ή 1-2

• Ο Μαρσιάλ να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 2-1

• Ο Ράσφορντ να σκοράρει και Over 3,5 γκολ στον αγώνα

• Ο Κέιν να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 1-2