Μπάγερν – Ολυμπιακός: Δύσκολη αποστολή στο Μόναχο για τους ερυθρόλευκους

Οι ερυθρόλευκοι προέρχονται από «στραβοπάτημα» στο ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς δεν κατόρθωσαν να νικήσουν την Ξάνθη στα Πηγάδια κι έμειναν στο 0-0, το βράδυ του Σαββάτου. Ακόμα μεγαλύτερο όμως ήταν το πάθημα της Μπάγερν στο πλαίσιο του γερμανικού πρωταθλήματος, καθώς οι παίκτες του Νίκο Κόβατς γνώρισαν βαριά ήττα στη Φρανκφούρτη από την τοπική Αϊντραχτ με 5-1. Ο ίδιος ο Κόβατς απολύθηκε από την ομάδα και οι Γερμανοί θα κατέβουν στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό με υπηρεσιακό προπονητή στον πάγκο.

Το γεγονός μπορεί να είναι ελπιδοφόρο για τους Πειραιώτες, μπορεί όμως και να αποδειχθεί μπούμερανγκ και γι’ αυτό ο Πέδρο Μαρτίνς είναι πολύ προσεκτικός. Αναμένεται να «κατεβάσει» την ομάδα με τρία χαφ, υπολογίζοντας στον Βαλμπουενά με παράλληλες αρκετές αλλαγές στο βασικό σχήμα. Τόσο ο Γάλλος, όσο και οι Γκερέρο, Μασούρας, που μπήκαν αλλαγή στο ματς με την Ξάνθη, αναμένεται να είναι στην αρχική ενδεκάδα στο Μόναχο, όπως και οι Μεριά, Τοροσίδης και Μπενζιά. Εκτός αναμένεται να μείνει κάποιος από τους Γκιγέρμε, Μπουχαλάκη και Καμαρά.

Οι Γερμανοί προσπαθούσαν μέχρι τελευταία στιγμή πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό και μετά τις μεγάλες αλλαγές, να βρουν τα πατήματά τους. Πριν από δύο εβδομάδες άλλωστε στον αγώνα στο «Γ. Καραϊσκάκης» τα βρήκαν σκούρα και δυσκολεύτηκαν μέχρι να κάμψουν τελικά την αντίσταση των Πειραιωτών με 2-3. Απόψε στην έδρα τους έχουν να αποδείξουν πως δεν είναι «τελειωμένη υπόθεση» μετά την «πεντάρα» στο εσωτερικό και την απόλυση Κόβατς, που πάντως έφυγε σαν φίλος, δηλώνοντας: «Νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για το σύλλογο τη δεδομένη στιγμή».

Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο 36χρονος Πολωνός Πάβελ Ρατσκόφσκι, όπως ορίστηκε από την UEFA. Ο Πολωνός έχει «σφυρίξει» στο παρελθόν τον ΠΑΟΚ, στην εκτός έδρας ήττα του με 2-0 από την Έστερσουντ στη Σουηδία τον Αύγουστο του 2017.

