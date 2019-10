Μεγάλο ευρωπαϊκό ραντεβού απόψε για τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός δίνει απόψε (22:00) στο Καραϊσκάκη ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια του στο Champions League. Θέλει να γράψει ιστορία κόντρα στην πρωτοπόρο του δεύτερου ομίλου Μπάγερν, η οποία στα δύο πρώτα παιχνίδια της πέτυχε 10 γκολ, 3 κατά του Ερυθρού Αστέρα (3-0) και 7 στην έδρα της Τότεναμ (2-7) και είναι ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν πολύ καλή εμφάνιση στην πρεμιέρα του ομίλου, στο 2-2 με την Τότεναμ στο Καραϊσκάκη. Στη δεύτερη αγωνιστική, παρότι προηγήθηκαν στο Βελιγράδι, γνώρισαν στο τέλος την ήττα με 3-1 από τον Ερυθρό Αστέρα.

Πότε θα γίνει το Over 2,5 και τελικό αποτέλεσμα ή Over/Under 2,5

Για το αποψινό μεγάλο ευρωπαϊκό ραντεβού του Ολυμπιακού με τη Μπάγερν το Πάμε Στοίχημα προσφέρει στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ περισσότερες από 200 επιλογές συνολικά, πριν από την έναρξη και κατά τη διάρκειά του.

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν, μεταξύ άλλων, σε ποιο δεκαπεντάλεπτο του αγώνα θα γίνει το Over 2,5, την επιλογή τελικού αποτελέσματος ή Over/Under 2,5, τον πρώτο και τον τελευταίο παίκτη που θα σκοράρει, τον σκόρερ οποιουδήποτε γκολ, τον παίκτη που θα κάνει χατ-τρικ, τους πόντους αξιολόγησης των παικτών.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει και τα ακόλουθα 7 συνδυαστικά στοιχήματα για το παιχνίδι Ολυμπιακός-Μπάγερν:

Τα 7 συνδυαστικά στοιχήματα για τον αγώνα Ολυμπιακός-Μπάγερν

Ο Γκερέρο να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 2-1.

Ο Σεμέδο να σκοράρει και 4 έως 6 γκολ στον αγώνα.

Ο Λεβαντόφσκι να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 1-3.

Ο Κουτίνιο να σκοράρει και η Μπάγερν Over 5,5 κόρνερ στον αγώνα.

Ισοπαλία στο πρώτο ημίχρονο και να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο δεύτερο ημίχρονο.

Λεπτό πρώτου γκολ 1’ έως 15’ και Over 10,5 κόρνερ στον αγώνα.

Ακριβές σκορ 1-0, 1-1 ή 1-3.

«Boost Νίκης» και «Στο Παρά 1» ανεβάζουν το στοιχηματικό ενδιαφέρον

Συνδυαστικά στοιχήματα προσφέρονται σε 5 ακόμα αγώνες του Champions League, από 7 στα παιχνίδια Γαλατασαράι-Ρεάλ Μαδρίτης, Σάλτσμπουργκ-Νάπολι, Ίντερ-Ντόρτμουντ και από 4 στους αγώνες Ατλέτικο Μαδρίτης-Λεβερκούζεν και Άγιαξ-Τσέλσι.

Σε όλους τους αγώνες της τρίτης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League το Πάμε Στοίχημα προσφέρει τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1» και «Boost Νίκης», που ανεβάζουν στα ύψη το στοιχηματικό ενδιαφέρον.