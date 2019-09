Διακρίσεις για τον ΟΠΑΠ στα Sports Marketing Awards με Sports Brand of the Year και 16 βραβεία

Η εταιρεία τιμήθηκε με 16 βραβεία, ανάμεσά τους και η κορυφαία διάκριση Sports Brand of the Year, στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019. Μεταξύ άλλων, ο ΟΠΑΠ απέσπασε ένα Platinum, έξι Gold, έξι Silver και δύο Bronze βραβεία, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελεί τον μεγαλύτερο υποστηρικτή του ελληνικού αθλητισμού.

Συγκεκριμένα, έλαβε τις εξής διακρίσεις:

PLATINUM στην κατηγορία Best Sports Sponsorships (Χορηγία ΟΠΑΠ στην Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο)

GOLD στην κατηγορία Design – Branding («Άστα να ζήσουν ξανά» – Πρόγραμμα Επαναχρησιμοποίησης υλικών)

GOLD στην κατηγορία Engagement – Experiential (Αγώνας Προσφοράς)

GOLD στην κατηγορία Στρατηγική Δημοσίων Σχέσεων – Καμπάνια στα ΜΜΕ (Hoops for Hope)

GOLD στην κατηγορία Χορηγία Ομάδας – Αθλητικού Σωματείου – Συλλόγου (Χορηγία ΟΠΑΠ στην Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο)

GOLD στην κατηγορία Χορηγία Αθλητικής Διοργάνωσης – Εκδήλωσης – Event (Κερkida ΟΠΑΠ)

GOLD στην κατηγορία Κids – Youth – Grassroots (Φεστιβάλ Αθλητικών Ακαδημιών ΟΠΑΠ)

SILVER στην κατηγορία Video (Inspirational Videos “ΟΠΑΠ Champions”)

SILVER στην κατηγορία Engagement – Experiential (Ζήσε την Εμπειρία #ZiseTinEmpeiria)

SILVER στην κατηγορία Engagement – Experiential (Lucky Cam)

SILVER στην κατηγορία CSR Programme (Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ)

SILVER στην κατηγορία Kids – Youth – Grassroots (Kερkida ΟΠΑΠ)

SILVER στην κατηγορία Digital – Social Media ( Facebook Page – Pame Stoixima)

BRONZE στην κατηγορία Στρατηγική Δημοσίων Σχέσεων – Καμπάνια στα ΜΜΕ (The Year of Football Obsession: Ζούμε στον παλμό του Μουντιάλ)

BRONZE στην κατηγορία Χορηγικό Πρόγραμμα (“ΟΠΑΠ Champions”)

Επιπλέον, το πρόγραμμα «OPAP Laser Football», που διοργανώθηκε από την εταιρεία Libero S&T για λογαριασμό του ΟΠΑΠ, απέσπασε Gold βραβείο στην κατηγορία Engagement – Experiential.

Οι σημαντικές διακρίσεις στα Sports Marketing Awards αποτελούν επιβράβευση των συνεργασιών του ΟΠΑΠ με κορυφαία αθλητικά brands και φορείς, καθώς και των καινοτόμων δράσεων και προγραμμάτων που υλοποιεί, ώστε να προσφέρει μοναδικές εμπειρίες διασκέδασης στο ευρύ κοινό.

Εδώ και περισσότερα από 60 χρόνια εξάλλου, ο ΟΠΑΠ στηρίζει έμπρακτα τον ελληνικό αθλητισμό, υλοποιώντας σειρά πρωτοβουλιών, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη ομαδικών και ατομικών αθλημάτων και ενισχύουν τη σύνδεση αθλητισμού-κοινωνίας.

Τα Sports Marketing Awards, που διοργανώνονται από την Boussias Communications, αποτελούν τον σημαντικότερο θεσμό για την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών αθλητικού marketing στην Ελλάδα.