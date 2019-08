Κυνηγάνε την ανατροπή ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ

Με γκολ που δέχτηκε στις καθυστερήσεις ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 1-0 στη Μπρατισλάβα από τη Σλόβαν και κυνηγάει την ανατροπή στη σημερινή ρεβάνς (20:00) στην Τούμπα. Χρειάζεται νίκη με δύο γκολ διαφορά για να μπει στους ομίλους του Europa League.

Η ΑΕΚ έχει πολύ δύσκολο έργο, αφού για να προκριθεί στους ομίλους πρέπει απόψε (20:30) να ανατρέψει το 1-3, με το οποίο ηττήθηκε στο ΟΑΚΑ από την Τραμπζονσπόρ.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ περισσότερες από 200 στοιχηματικές επιλογές για τα δύο παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στα play-off του Europa League, πριν από την έναρξη και κατά τη διάρκειά τους.

Προσφέρονται ακόμα επτά συνδυαστικά στοιχήματα για τον αγώνα Τραμπζονσπόρ-ΑΕΚ και έξι για το παιχνίδι ΠΑΟΚ-Σλόβαν Μπρατισλάβας.



Τα συνδυαστικά στοιχήματα για τον αγώνα ΠΑΟΚ-Σλόβαν Μπρατισλάβας



• Ο Ακπόμ να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 3-1.

• Ο Μπίσεσβαρ να σκοράρει και ο ΠΑΟΚ να προκριθεί.

• Ο ΠΑΟΚ να σκοράρει και στα δύο ημίχρονα και ο ΠΑΟΚ Over 7,5 κόρνερ στον αγώνα.

• Ο Σποράρ να σκοράρει και η Σλόβαν Μπρατισλάβας να προκριθεί.

• Ισοπαλία στο πρώτο ημίχρονο και λεπτό τελευταίου γκολ 81’ έως λήξη κανονικής διάρκειας.

• Λεπτό πρώτου γκολ 1’ έως 15’ και Over 5,5 κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο.



Τα συνδυαστικά στοιχήματα για τον αγώνα Τραμπζονσπόρ-ΑΕΚ



• Ο Εκούμπαν να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 2-1.

• Ισοπαλία στο πρώτο ημίχρονο και να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο δεύτερο ημίχρονο.

• Η ΑΕΚ να σκοράρει πρώτη, τελικό αποτέλεσμα ισοπαλία και Over 9,5 κόρνερ στον αγώνα.

• Ο Λιβάγια να σκοράρει και η ΑΕΚ να προκριθεί.

• Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο πρώτο ημίχρονο και λεπτό τελευταίου γκολ 81’ έως λήξη κανονικής διάρκειας.

• Λεπτό πρώτου γκολ 1’ έως 10’ και Over 4,5 κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο.

• Ακριβές σκορ στον αγώνα 1-2, 1-3 ή 1-4.