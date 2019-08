Ο ΑΠΟΕΛ θέλει να ζήσει το όνειρό του στο Άμστερνταμ

Ο Άγιαξ έφτασε μια ανάσα από τον τελικό του Champions League, στην προηγούμενη περίοδο και αποκλείστηκε από το γκολ που δέχτηκε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων από την Τότεναμ. Θέλει να φτάσει όσο το δυνατό πιο ψηλά και στην εφετινή διοργάνωση.

Πρώτος στόχος του είναι η συμμετοχή στους ομίλους. Απέκλεισε δύσκολα στην τρίτη προκριματική φάση τον ΠΑΟΚ και για να πάρει το εισιτήριο πρέπει να βγάλει νοκ άουτ και τον ΑΠΟΕΛ. Κέρδισε τις εντυπώσεις στο πρώτο ματς στη Λευκωσία Εντυπωσιακός ήταν ο ΑΠΟΕΛ στο πρώτο παιχνίδι με τον Άγιαξ στη Λευκωσία. Έχασε αρκετές ευκαιρίες, είχε δοκάρι και πλησίασε σε μία μεγάλη νίκη. Το 0-0 άφησε ανοιχτούς τους λογαριασμούς.

Ο ΑΠΟΕΛ θέλει να ζήσει το όνειρό του απόψε (22:00) στο Άμστερνταμ, να προκριθεί στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Χρειάζεται τη νίκη ή την ισοπαλία στην περίπτωση που καταφέρει να σκοράρει. Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει περισσότερες από 200 στοιχηματικές επιλογές για το παιχνίδι των play-off του Champions League Άγιαξ-ΑΠΟΕΛ, πριν από την έναρξη και κατά τη διάρκειά του.

Ο Πάβλοβιτς να σκοράρει και ο ΑΠΟΕΛ να προκριθεί

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ και στα ακόλουθα επτά συνδυαστικά στοιχήματα:

• Ο Τάντιτς να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 3-1.

• Ο Άγιαξ να κερδίσει και τα δύο ημίχρονα και ο Άγιαξ Over 7,5 κόρνερ στον αγώνα.

• Over 1,5 γκολ στο πρώτο ημίχρονο και λεπτό τελευταίου γκολ 81’ έως λήξη αγώνα.

• Ο Πάβλοβιτς να σκοράρει και ο ΑΠΟΕΛ να προκριθεί.

• Λεπτό πρώτου γκολ 1’ έως 15’ και Over 5,5 κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο.

• 4 έως 6 γκολ και Over 10,5 κόρνερ στον αγώνα.

• Ακριβές σκορ στον αγώνα 2-0, 3-0 ή 4-0.