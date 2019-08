Περισσότερες από 200 επιλογές προσφέρει το Πάμε Στοίχημα για το μεγάλο παιχνίδι της Τούμπας.



Στη μάχη των κυπέλλων Ευρώπης μπαίνει σήμερα ο ΠΑΟΚ. Στις 20:00 στο γήπεδο της Τούμπας υποδέχεται τον Άγιαξ με στόχο τη νίκη που θα του δώσει το προβάδισμα για την πρόκριση στα play-off του Champions League.

Ο Άγιαξ έφτασε έως τα ημιτελικά στην προηγούμενη διοργάνωση και βρέθηκε μια ανάσα από τον τελικό. Αποκλείστηκε από το γκολ που δέχτηκε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων στο δεύτερο ημιτελικό με την Τότεναμ στο Άμστερνταμ.

Τρεις ισοπαλίες σε τέσσερις αναμετρήσεις

Ο ΠΑΟΚ και ο Άγιαξ έχουν αναμετρηθεί 2 φορές στα προκριματικά του Champions League και η ολλανδική ομάδα πέτυχε ισάριθμες προκρίσεις. Θα κάνει το 3 στα 3 ή η τρίτη φορά θα είναι φαρμακερή για τον Αίαντα; Όλες οι αναμετρήσεις τους πάντως είναι αμφίρροπες. Έχουν φέρει 3 ισοπαλίες και μία φορά, στο τελευταίο παιχνίδι τους στην Τούμπα, ο Άγιαξ πήρε τη νίκη με 2-1.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει περισσότερες από 200 στοιχηματικές επιλογές στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ για τον αγώνα ΠΑΟΚ-Άγιαξ, πριν από την έναρξη και κατά τη διάρκειά του.

Πρώτο γκολ ο Ακπόμ και νίκη του ΠΑΟΚ με 2-1

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν και στα ακόλουθα επτά συνδυαστικά στοιχήματα για το μεγάλο παιχνίδι της Τούμπας:

• Ο Ακπόμ να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 2-1.

• Ο ΠΑΟΚ να κερδίσει και ο ΠΑΟΚ Over 4,5 κόρνερ στον αγώνα.

• Over 1,5 γκολ στο πρώτο ημίχρονο και λεπτό τελευταίου γκολ 81’ έως λήξη αγώνα.

• Ο Τάντιτς να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 1-2.

• Over 3,5 γκολ και Over 9,5 κόρνερ στον αγώνα.

• Λεπτό πρώτου γκολ 1’ έως 15’ και οι δύο ομάδες να σκοράρουν στο δεύτερο ημίχρονο.

• Ακριβές σκορ 2-1,2-2 ή 1-2.