Παιχνίδι με τα γκολ στην Ιαπωνία, μας πληρώνει και η Φινλανδία

Βίσελ Κόμπε και Γιοκοχάμα Μαρίνος πρωταγωνιστούν στα ευρεία σκορ στην ιαπωνική λίγκα, καταλαμβάνοντας τις δύο πρώτες θέσεις στη λίστα των Over 2,5. Μπορούν να συνεχίσουν το σερί τους.

Η ιαπωνική λίγκα μπαίνει στην 20η αγωνιστική και η Γιοκοχάμα Μαρίνος καταδιώκει την πρωτοπόρο Τόκιο, όντας στο -3. Η Γιοκοχάμα είναι άκρως επιθετική ομάδα και μετρά 13 Over 2,5 σε 19 ματς, όντας η πρώτη της σχετικής λίστας, η αντίπαλος Βίσσελ Κόμπε με 12 Over 2,5 και 4 διαδοχικά, ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Ακοπη επιλογή το Over 2,5 στο 1,40.

Η πρωτοπόρος στη Φινλανδία Ιλβες υποδέχεται την πρωταθλήτρια και φυσικά παραδοσιακή δύναμη της χώρας Ελσίνκι, με στόχο να της κάνει τη ζημιά. Η Ελσίνκι προέρχεται από άκρως απαιτητικό πρόγραμμα, μεσοβδόμαδα έπαιξε στα Νησιά Φερόες με την Τόρσαβν για το Τσάμπιονς Λιγκ, επιστρέφει για το πρωτάθλημα απόψε και την Τετάρτη έχει νέο δύσκολο ταξίδι, στο Βελιγράδι με τον Ερυθρό Αστέρα. Η Ιλβες μπορεί να εκμεταλλευτεί την κόπωση της Ελσίνκι, ο άσος πληρώνει καλά.

Στο αμερικάνικο MLS βρίσκουμε ένα καλό φαβορί εκτός έδρας, την Σαν Χοσέ, η οποία προέρχεται από σπουδαία νίκη επί των πανίσχυρων Λος Αντζελες Γκάλαξι με 3-1. Μετρά πέντε νίκες στα έξι πιο πρόσφατα ματς, σε αντίθετη φόρμα το Βανκούβερ, έχει πέντε ήττες στα έξι τελευταία παιχνίδια και πολύ αδύναμη άμυνα, έχοντας δεχτεί 18 γκολ σε αυτά. Η νίκη του Σαν Χοσέ προσφέρεται σε τιμές διπλασιασμού.

Β. ΚΟΜΠΕ – ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡ. Over 2,5 1,40

ΙΛΒΕΣ – ΕΛΣΙΝΚΙ 1 2,60

ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ – ΣΑΝ ΧΟΣΕ 2 2,05