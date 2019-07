Η φόρμα της Μάλμε

Ντέρμπι κορυφής στη Σουηδία, η Μάλμε παίζει εκτός έδρας με την Τζουργκάρντεν και μπορεί να αποδείξει την εξαιρετική της φόρμα. Η πρωταθλήτρια και πρωτοπόρος Μάλμε προέρχεται από έξι νίκες στα επτά τελευταία στο πρωτάθλημα ενώ στον πρώτο αγώνα για τα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ διέλυσε την Μπαλιμένα με το εντυπωσιακό 7-0. Δεν θα είναι εύκολο το έργο της κόντρα στην τρίτη της κατάταξης Τζουργκάρντεν, η οποία προέρχεται από επίδοση 4-1-0 στα πέντε τελευταία ματς, ωστόσο είναι ποιοτικότερη και μπορεί να φέρει το παιχνίδι στα μέτρα της. Το διπλό στο 2,45 του ΟΠΑΠ.

Για το αμερικανικό πρωτάθλημα MLS οι Σιάτλ Σάουντερς υποδέχονται την Ατλάντα Γιουνάιτεντ, σε παιχνίδι που υπόσχεται θέαμα και γκολ. Το Σιάτλ μετρά 4 Over 2,5 στα πέντε πιο πρόσφατα παιχνίδια του ενώ η Ατλάντα έχει ακόμα πιο εντυπωσιακά νούμερα στο συγκεκριμένο τομέα. Τα 4 τελευταία παιχνίδια της ήταν Over 2,5 και συνολικά έξι από τα 7 πιο πρόσφατα, προέρχεται δε από το 3-3 με τους Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς αλλά και τη συντριβή με 5-1 από τους Σικάγο Φάιαρ. Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να ανοίξει το σκοράρισμα, με το Over 2,5 στο 1,60 του ΟΠΑΠ.

ΠΡΟΤΑΣΗ

(18:30): ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ – ΜΑΛΜΕ: 2 (2,45)

(22:55): ΣΙΑΤΛ – ΑΤΛΑΝΤΑ: Over 2,5 (1,60)