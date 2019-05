Για την πέμπτη νίκη

Η Μπενεβέντο έχει 4 νίκες σε ισάριθμα επίσημα ματς επί της Τσιταντέλα στη φετινή σεζόν, έχει τον πρώτο λόγο για μια ακόμα επικράτηση στην αποψινή ρεβάνς για τα ημιτελικά των πλέι-οφ στη Β’ Ιταλίας. Στην Α’ Ιταλίας το Over 2,5 σε πρώτο πλάνο στην αναμέτρηση Μπολόνια-Νάπολι.

Στην Α’ Ιταλίας παιχνίδι χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον στο φινάλε του πρωταθλήματος, το Μπολόνια-Νάπολι. Η Μπολόνια με το 3-3 που απέσπασε από τη Λάτσιο εξασφάλισε και μαθηματικά την παραμονή, μία αγωνιστική πριν το τέλος, ενώ η Νάπολι είναι από καιρό αδιάφορη, από την άποψη πως έχει εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση. Το παιχνίδι λοιπόν δεν θα έχει καμία σκοπιμότητα και είναι ό,τι πρέπει για ευρύ σκοράρισμα. Η Μπολόνια έχει 9 Over 2,5 στα τελευταία 10 παιχνίδια, η Νάπολι έχει 12 G/G στα 13 πιο πρόσφατα ματς. Σε συνδυασμό με την παράδοση 11 διαδοχικών Over 2,5 στα μεταξύ τους ματς, το 1,45 του Over 2,5 στον ΟΠΑΠ αποτελεί εξαιρετική επιλογή.

Στη Β’ Ιταλίας, αγώνες μπαράζ για την άνοδο στην Α’ Ιταλίας, ημιτελική φάση, με την Μπενεβέντο να υποδέχεται την Τσιταντέλα. Είναι η ρεβάνς του 2-1 υπέρ της Μπενεβέντο, αποτέλεσμα που της δίνει τη δυνατότητα να προκριθεί στον τελικό ακόμα και σε περίπτωση που ηττηθεί με ένα γκολ διαφορά. Ωστόσο θα πάμε στοιχηματικά με μια ακόμα νίκη της Μπενεβέντο, η οποία έχει πάρει πλήρως τον αέρα της αντιπάλου της στη φετινή σεζόν. Τέσσερις νίκες σε ισάριθμα ματς, εκτός του 2-1 της Τρίτης επικράτησε στα δύο παιχνίδια της κανονικής περιόδου αλλά και στο κύπελλο, δημιουργώντας μια εξαιρετική παράδοση. Ο άσος σε τιμή 1,75 στον ΟΠΑΠ.

ΠΡΟΤΑΣΗ

(21:00): ΛΕΙΨΙΑ – ΜΠΑΓΕΡΝ: 1 (4,85)

(21:30): ΜΠΟΛΟΝΙΑ – ΝΑΠΟΛΙ: Over 2,5 (1,45)