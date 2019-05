Η Μάντσεστερ Σίτι κυνηγάει το τρεμπλ και η Μπάγερν τον τίτλο

Η Μάντσεστερ Σίτι πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος και θέλει να σηκώσει το κύπελλο για να κάνει το τρεμπλ. Στην τροπαιοθήκη της έχει ήδη το Λιγκ Καπ. Είναι φαβορί στον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας με τη Γουότφορντ, ο οποίος θα διεξαχθεί αύριο (19:00) στο Wembley.

Στην τελευταία αγωνιστική της Bundesliga η Μπάγερν Μονάχου χρειάζεται 1 βαθμό στο αυριανό (16:30) εντός έδρας παιχνίδι της με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης για να πάρει τον τίτλο.

Την Κυριακή, στις 21:30, στο San Paolo, θα διεξαχθεί το ντέρμπι της Serie A, Νάπολι-Ίντερ. Μονόπλευρο είναι το ενδιαφέρον. Η Ίντερ θέλει να «σφραγίσει» το εισιτήριο για το Champions League, ενώ η Νάπολι έχει εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση και τη συμμετοχή στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και θα παίξει για το γόητρο.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει, στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ, από 6 συνδυαστικά στοιχήματα για τον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας και τους αγώνες Μπάγερν-Άιντραχτ Φρανκφούρτης και Νάπολι-Ίντερ:

ΤΑ 6 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ-ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ

• Ο Αγκουέρο να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 3-1.

• Ο Στέρλινγκ να σκοράρει και η Μάντσεστερ Σίτι Over 7,5 κόρνερ στον αγώνα.

• Ο Σίλβα να σκοράρει να σκοράρει και η Μάντσεστερ Σίτι να σκοράρει και στα δύο ημίχρονα.

• Ο Ντεουλοφέου να σκοράρει και η Γουότφορντ να κατακτήσει το τρόπαιο.

• Over 1,5 γκολ στο πρώτο ημίχρονο και Over 5,5 κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο.

• 4-6 γκολ και Over 10,5 κόρνερ στον αγώνα.

ΤΑ 6 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΠΑΓΕΡΝ-ΑΪΝΤΡΑΧΤ

• Ο Λεβαντόφσκι να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 3-1.

• Ο Γκνάμπρι να σκοράρει και η Μπάγερν Over 8,5 κόρνερ στον αγώνα.

• Ο Γιόβιτς να σκοράρει και τελικό αποτέλεσμα ισοπαλία.

• Ισοπαλία στο πρώτο ημίχρονο και να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο δεύτερο ημίχρονο.

• Ημίχρονο/Τελικό 1/1 και Over 10,5 κόρνερ στον αγώνα.

• Over 2,5 γκολ στο πρώτο ημίχρονο και Over 5,5 κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο.

ΤΑ 6 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΝΑΠΟΛΙ-ΙΝΤΕΡ

• Ο Μίλικ να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 2-1.

• Ο Μέρτενς να σκοράρει και η Νάπολι Over 5,5 κόρνερ στον αγώνα.

• Ο Ικάρντι να σκοράρει πρώτος και λεπτό τελευταίου γκολ 81’-λήξη αγώνα.

• Ο Ναϊνγκολάν να σκοράρει και ακριβές σκορ 1-2.

• Ισοπαλία στο πρώτο ημίχρονο και να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο δεύτερο ημίχρονο.

• 2-3 γκολ και 9-11 κόρνερ στον αγώνα.