Final Four στη Novibet με ειδική προσφορά* και κορυφαία στοιχήματα!

Το 2015 ήταν η Ρεάλ, το 2016 η ΤΣΣΚΑ, το 2017 η Φενέρ και το 2018 ξανά η Ρεάλ, που κατέκτησαν τη Euroleague. Αν συνεχιστεί το... μοτίβο, σειρά παίρνει η ΤΣΣΚΑ του Δημήτρη Ιτούδη, που όμως θα πρέπει πρώτα να υπερβεί το εμπόδιο της «βασίλισσας» στον δεύτερο ημιτελικό (17/5, 22:00) της Fernando Buesa Arena.

Η αυλαία της διοργάνωσης -32ο Final Four στη μοντέρνα εκδοχή της Euroleague- θα ανοίξει με τον τουρκικό «εμφύλιο», Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές (17/5, 19:00). Οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί ήδη 5 φορές φέτος, με τη Φενέρ να προηγείται με 3-2 στις νίκες, σημαντικότερη εκ των οποίων το 80-70 στον τελικό Κυπέλλου, τον Φεβρουάριο.

Με ηγέτη τον Κώστα Σλούκα η Φενέρ προβάλλει ως το φαβορί, έχοντας πραγματοποιήσει νέο ρεκόρ νικών (28 σε 34 αγώνες) στη διοργάνωση και με δεδομένο ότι στον πάγκο της βρίσκεται ο άρχοντας των δαχτυλιδιών: 9 κατακτήσεις μετρά στο παλμαρέ του ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς!

Βέβαια, η Εφές δεν έφτασε τυχαία στη Βιτόρια, στο πρώτο της Final Four μετά από 18 χρόνια. Δεύτερη σε δίποντα (58,7%), τρίποντα (40,6%) και ασίστ (19,6), η ομάδα του Εργκίν Αταμάν υπόσχεται να πουλήσει ακριβά το... τομάρι της.

Στο ΤΣΣΚΑ – Ρεάλ, που θα ακολουθήσει, δύο από τις πιο επιτυχημένες ομάδες στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ θα διεκδικήσουν το ένα εισιτήριο του τελικού. 7 τρόπαια η ΤΣΣΚΑ, 10 η Ρεάλ και... όποιος αντέξει, σε ένα ζευγάρι που στη regular season έδωσε δύο πολύ ανταγωνιστικά και γεμάτα παιχνίδια, με τους Ρώσους να επικρατούν τόσο στη Μαδρίτη (93-88, 29/11) όσο και στη Μόσχα (82-78, 8/2).

Δεύτερη καλύτερη επίθεση της διοργάνωσης με 86,5 πόντους η ΤΣΣΚΑ, τρίτη με 85,5 η Ρεάλ, όποια παίξει... άμυνα κερδίζει! Οι Μαδριλένοι βρίσκονται μπροστά στην πρόκληση του πρώτου back to back από το 1968, με τον Γιουλ που έλειψε από τη σειρά με τον Παναθηναϊκό (3-0) να επιστρέφει. Πλεονέκτημα για την ΤΣΣΚΑ, από την άλλη, ότι είναι ότι ξέρει καλά τα... κατατόπια, έχοντας πάρει δύο νίκες στην ισπανική πόλη επί της Μπασκόνια, για τα πλέι οφ (3-1).

