Η ΑΕΚ δυναμικά στο κουπόνι του ΟΠΑΠ

Στο κουπόνι του ΟΠΑΠ η ΑΕΚ με δυναμικό τρόπο, με ένα ειδικό κουπόνι από το Πάμε Στοίχημα για τον αυριανό τελικό κυπέλλου Ελλάδας με τον ΠΑΟΚ, στο ΟΑΚΑ. Περισσότερες από 200 είναι οι επιλογές που προσφέρει το Πάμε Στοίχημα για το μεγάλο παιχνίδι, πριν από την έναρξη και κατά τη διάρκειά του.

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ μπορούν να ποντάρουν μεταξύ άλλων στον παίκτη που θα πετύχει το πρώτο γκολ, το τελευταίο γκολ και οποιοδήποτε γκολ, το ακριβές σκορ του αγώνα, του πρώτου και του δεύτερου ημιχρόνου, την πρώτη και την τελευταία ομάδα που θα σκοράρει, τα μονά/ζυγά γκολ του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ και του αγώνα, τον αριθμό των κόρνερ, το πρώτο και το τελευταίο κόρνερ, τον νικητή των κόρνερ, το λεπτό του πρώτου και του τελευταίου γκολ, το ημίχρονο με το υψηλότερο σκορ, την ομάδα που θα κατακτήσει το κύπελλο, τη μέθοδο κατάκτησης του τροπαίου.

ΤΑ 13 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΟΚ-ΑΕΚ

Το Πάμε Στοίχημα ετοίμασε και τα ακόλουθα 13 συνδυαστικά στοιχήματα για τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας ΠΑΟΚ-ΑΕΚ με μεγάλες αποδόσεις:

• Ο Άκπομ να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 2-1.

• Ο Μάτος να σκοράρει και ο ΠΑΟΚ να κατακτήσει το κύπελλο.

• Ο Πόνσε να σκοράρει πρώτος και να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο δεύτερο ημίχρονο.

• Ο Λιβάγια να σκοράρει και η ΑΕΚ να κατακτήσει το κύπελλο.

• Ο ΠΑΟΚ να νικήσει με 1-0, 2-0 ή 2-1.

• Η ΑΕΚ να νικήσει με 0-1, 0-2 ή 1-2.

• Ακριβές σκορ στην κανονική διάρκεια 1-1,2-2 ή 3-3.

• Over 3,5 γκολ και Over 9,5 κόρνερ στον αγώνα.

• Ισοπαλία στο πρώτο ημίχρονο και Over 4,5 κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο.

• Over 1,5 γκολ στο πρώτο ημίχρονο και Over 6,5 κίτρινες κάρτες στον αγώνα.

• Λεπτό τελευταίου γκολ 81’-λήξη αγώνα και κόκκινη κάρτα στον αγώνα.

• Να καταλογιστεί πέναλτι με χρήση VAR.

• Λεπτό πρώτου γκολ 1΄-10’ και 5+ λεπτά καθυστερήσεων στο δεύτερο ημίχρονο.