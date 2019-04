Τυχερή σπινιάτα* και νέες αφίξεις στο καζίνο της Novibet!

Ο μαγικός τροχός της Τυχερής Σπινιάτας * απονέμει δώρα* στα μέλη του Novibet Casino , με μια συναρπαστική προσφορά* στο κορυφαίο φρουτάκι Dead or Alive 2!

Κάθε γύρισμα του τροχού κρύβει κι από μια έκπληξη* στις 24 Απριλίου, για όλους τους παίκτες. Τα εγγυημένα έπαθλα* κάνουν την εμπειρία πιο απολαυστική και πηγαίνουν τη διασκέδαση ένα βήμα παραπέρα.

Το καζίνο της Novibet, που δίνει το 100% στους παίκτες της, είναι έτοιμο να προσθέσει στην ήδη πλούσια συλλογή του ακόμα περισσότερους τίτλους παιχνιδιών!

Μετά από τη προσθήκη του Dead or Alive 2, του πολυαναμενόμενου sequel κορυφαίου παιχνιδιού της Netent, στις 24/4, ακολουθεί η κυκλοφορία των slots Rockabilly Wolves, Medusa Megaways, Magic of Pandora, The Final Countdown και Crystal Sun!

Novibet Casino: Παιχνίδι από παντού, με αμέτρητα δώρα* και πολλές, καθημερινές εκπλήξεις* σε φρουτάκια, μπλάκτζακ και ρουλέτα!

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

21+ ετών /ΚΕΘΕΑ: 2109215776/Αρμόδιος ρυθμιστής: UKGC/ Η συχνή συμμετοχή στα παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας